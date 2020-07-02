Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

с чего всё началось

«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин. По его словам, средства пойдут в регионы на частичное возмещение расходов на оплату труда.

В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

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