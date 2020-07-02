Общество

REGNUMREGNUMВ России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин. По его словам, средства пойдут в регионы на частичное возмещение расходов на оплату труда.
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с чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новости05:17

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Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест

Газета.Ru05:43

Мишустин анонсировал новые выплаты медикам и создание временных рабочих мест

Фонтанка.Ру05:43

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

Интерфакс06:23

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Российская газета05:43

Правительство направит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

Вести.Ru05:38

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Коммерсантъ06:43

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РИА Новости05:17
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Происшествия

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Политика

Путин назвал сроки принятия закона о звании «Город трудовой доблести»

Первое решение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" будет принято уже в текущем году, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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Экономика

Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером

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Шведы сделали важное открытие об иммунитете к коронавирусу

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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

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