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В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин. По его словам, средства пойдут в регионы на частичное возмещение расходов на оплату труда.В источнике
С чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новости05:17
Подробнее о событии

Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест

Газета.Ru05:43

Мишустин анонсировал новые выплаты медикам и создание временных рабочих мест

Фонтанка.Ру05:43

Правительство будет создавать рабочие места для безработных

Коммерсантъ06:43

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Российская газета05:43

Правительство направит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

Вести.Ru05:38

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

Интерфакс06:23

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

РИА Новости05:17
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Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в матче с ЦСКА

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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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