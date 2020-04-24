Коронавирус
Газета.Ru«Ъ» узнал о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники
Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить в правительство России предложение по ослаблению режима самоизоляции на майские праздники, сообщает "Коммерсант".
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с чего всё началось
СПЧ предлагает разрешить самоизолированным гулять на майских праздниках Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) обсуждают введение в Москве «зеленого пропуска», который позволил бы людям на законных основаниях выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».Коммерсантъвчера в 12:24
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В СПЧ предложили разрешить прогулки в парках Москвы на майские праздники
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