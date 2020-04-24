Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Ъ» узнал о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники

Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить в правительство России предложение по ослаблению режима самоизоляции на майские праздники, сообщает "Коммерсант".
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с чего всё началось

СПЧ предлагает разрешить самоизолированным гулять на майских праздниках

СПЧ предлагает разрешить самоизолированным гулять на майских праздниках Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) обсуждают введение в Москве «зеленого пропуска», который позволил бы людям на законных основаниях выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
Коммерсантъвчера в 12:24

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В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru04:26

СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники

РБК03:29

СПЧ предлагает разрешить самоизолированным гулять на майских праздниках

Коммерсантъвчера в 12:24

В СПЧ предложили разрешить прогулки в парках Москвы на майские праздники

ИА Красная Веснавчера в 17:29

СПЧ попросит правительство разрешить россиянам бегать и сажать картошку

Инфо24вчера в 15:59

«Миллионы сажают картошку». СПЧ просит разрешить людям гулять в майские праздники

ФедералПрессвчера в 14:03

Совет по правам человека при президенте России предлагает смягчить карантинные меры на майских праздниках

Эхо Москвы04:02
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
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Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

РБК вчера в 08:43
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Электроника на российских спутниках станет меньше и надежнее

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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Наука

Лазер использовали для создания деталей из перовскита

Ученые из Университета ИТМО и Дальневосточного федерального университета вместе с иностранными коллегами придумали, как быстро и точно вырезать лазером детали из галогенидного органо-неорганического перовскита CH3NH3PbI3.
Индикатор вчера в 17:22
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Происшествия

В Калининградской области выписали троих переболевших COVID-19

Троих переболевших коронавирусом выписали в среду из больницы в Калининградской области, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 04:13
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Здоровье

После пандемии коронавируса в России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции

После пандемии коронавируса в регионах России может произойти вспышка ВИЧ.
Ugpressa.ru 01:26
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Общество

Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ

В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
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Футбол

Мать Неймара бросила 23-летнего киберспортсмена

Lenta.ru 04:28
Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты

Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27
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Общество

Глава новосибирского МВД Стерликов подал в отставку

Руководивший полицией Новосибирской области с 2015 года генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал в отставку 24 апреля.
Новосибирские новости 03:54
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Общество

Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса

По словам доктора Камила Вогана, выяснилось, что многие люди в возрасте реагируют на заражение следующими симптомами - внезапной апатией, головокружением, сонливостью, отказом от пищи, потерей интереса к общению.
Российская газета 01:21
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Происшествия

В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС 04:32
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Политика

Помпео уверен, что Китай еще ответит за сокрытие данных о коронавирусе

Помпео уверен, что Китай умышленно скрывал информацию о новом корнавирусе, а это привело к тому, что «потеряно огромное количество жизней», а также к большим проблемам для экономики США и мира.
ИА Красная Весна 00:32
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Общество

Глава Минздрава Амурской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова приняла решение уйти в отставку по собственному желанию 27 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление регионального правительства.
Газета.Ru 04:07
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Финансы

Рубль торгуется в плюсе к доллару и евро

Курс рубля вышел в плюс к доллару после символического снижения на старте торгов и продолжает укрепляться к евро, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:11
Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском вчера в 11:23
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Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
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Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ 22 апреля в 04:10
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Общество

Москву не станут украшать к 1 Мая

«С учётом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 Мая», — приводит Интерфакс слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
RT на русском 04:29
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Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
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Общество

«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Lenta.ru вчера в 16:31
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Общество

В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 444

В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 7 человек и составило 444 человека.
Московский Комсомолец Калуга вчера в 13:11
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Происшествия

В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе

Газета.Ru 02:07
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Происшествия

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму

Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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