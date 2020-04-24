СПЧ предлагает разрешить самоизолированным гулять на майских праздниках Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) обсуждают введение в Москве «зеленого пропуска», который позволил бы людям на законных основаниях выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».

с чего всё началось

Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить в правительство России предложение по ослаблению режима самоизоляции на майские праздники, сообщает "Коммерсант".

«Ъ» узнал о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники

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