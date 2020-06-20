Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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с чего всё началось
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет
 Die Welt.
РБК00:54

Подробнее о событии

Welt: «Газпром» нашел способ избежать санкций США и достроить «Северный поток - 2»

ТАСС03:31

СМИ: «Газпром» нашел способ обойти санкции США против «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 21:23

СМИ: «Газпром» нашёл способ достроить «Северный поток — 2»

RT на русском03:10

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

РБК02:38

Немецкие СМИ оценили способ обойти санкции против «Северного потока - 2»

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Die Welt: Россия нашла способ достроить «Северный поток - 2»

Газета.Ru04:20

Die Welt: «Газпром» нашел способ достроить «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 20:56
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Волков оказался на 6 кг легче Блэйдса перед боем в Лас-Вегасе

RT на русском вчера в 14:12
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
РБК вчера в 18:39
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Политика

В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
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Общество

В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19

В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
Интерфакс 03:48
Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
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Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине

Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия 18 июня в 21:26
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Хоккей

У 11 игроков НХЛ обнаружен коронавирус

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально отчиталась о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата.
Газета.Ru 03:31
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Происшествия

Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова

News.ru 18 июня в 13:17
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Армия и оружие

Российский ЗРК «Верба» станет «таблеткой» от авиации НАТО

Актуальные Новости 04:41
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Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.
ТАСС 04:56
Политика

Госдеп оценил исполнение РФ обязательств по контролю над вооружениями

Госдепартамент США провел анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет и пришел к выводу, что власти Советского Союза и РФ относились к своим обязательствам как к вариативным, говорится в опубликованном в пятницу документе на сайте госдепартамента.
РИА Новости вчера в 18:38
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Космос

Установлено число пригодных для жизни планет в Млечном Пути

Профиль 17 июня в 04:49
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
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Футбол

«Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1 в матче РПЛ

Встреча 23-го тура прошла в Сочи на арене «Фишт» и закончилась разгромной победой хозяев со счетом 10:1.В составе победителей хет-трик в свой актив записал Александр Кокорин.
Vprognoze.ru вчера в 16:48
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Авто

АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации

«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:35
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Общество

За сутки в России подтверждено 7889 случаев COVID-19 в 85 субъектах

За сутки в России подтверждено 7889 случаев COVID-19 в 85 регионах.
Российская газета 03:45
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Политика

Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет

Руководство Белоруссии не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние 25 лет.
ТАСС 04:06
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Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости вчера в 07:10
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
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Общество

Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле

Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста 18 июня в 07:36
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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Футбол

«Челси» хочет купить Хаверца и готов продать Канте

«Аристократы» ради приоберетения футболиста готовы выставить на продажу Нголо Канте, который, в свою очередь, никак не хотел возобновлять тренировки, опасаясь коронавируса, хотя на неделе уже вернулся к занятиям в общей группе.
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Экономика

Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия

В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН вчера в 09:36
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Общество

Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

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Происшествия

В Калинградской области число умерших с коронавирусом выросло до 37

Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининградской области за последние сутки, его смерть стала 37-м летальным случаем в регионе, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Ещё 224 человека заразились коронавирусом в Свердловской области

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Михаил Галустян рассказал, сколько он зарабатывал во времена КВН

Российский комик Михаил Галустян начинал свой путь в юморе с КВН, а, как известно, гонораров за игры там нет.
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Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
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