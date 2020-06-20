с чего всё началось

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону. 37

Общество В России зарегистрированы 7 889 новых случаев COVID-19 В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Происшествия Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака» Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС. 14

Происшествия Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей. 112

Хоккей У 11 игроков НХЛ обнаружен коронавирус Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально отчиталась о результатах тестирования игроков на коронавирус во время второй фазы возобновления чемпионата. 1

Общество Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.

Политика Госдеп оценил исполнение РФ обязательств по контролю над вооружениями Госдепартамент США провел анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет и пришел к выводу, что власти Советского Союза и РФ относились к своим обязательствам как к вариативным, говорится в опубликованном в пятницу документе на сайте госдепартамента. 2

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 813

Футбол «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1 в матче РПЛ Встреча 23-го тура прошла в Сочи на арене «Фишт» и закончилась разгромной победой хозяев со счетом 10:1.В составе победителей хет-трик в свой актив записал Александр Кокорин. 4

Авто АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации «АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей. 46

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 6,3K

Общество Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта. 208

Футбол «Челси» хочет купить Хаверца и готов продать Канте «Аристократы» ради приоберетения футболиста готовы выставить на продажу Нголо Канте, который, в свою очередь, никак не хотел возобновлять тренировки, опасаясь коронавируса, хотя на неделе уже вернулся к занятиям в общей группе.

Происшествия В Калинградской области число умерших с коронавирусом выросло до 37 Пожилой мужчина, у которого был выявлен коронавирус, скончался в Калининградской области за последние сутки, его смерть стала 37-м летальным случаем в регионе, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.