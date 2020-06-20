Политика
Lenta.ruВ России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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СМИ: «Газпром» нашел способ обойти санкции США против «Северного потока — 2»
Московский Комсомолецвчера в 21:23
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Политика
Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
РИА Новости 02:33
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК вчера в 22:09
Наука
Найденная в Антарктиде окаменелость оказалась яйцом морского ящера
Учёные до сих пор не знают, кому могло принадлежать такое огромное яйцо, ведь все известные науке динозавры из Антарктиды были недостаточно велики, чтобы отложить такое яйцо.
News.ru 18 июня в 05:21
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40
Общество
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Работающие пенсионеры, соблюдающие самоизоляцию, смогут продлить электронные больничные.
Российская газета 03:15
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Происшествия
Пропавшая мать с младенцем найдены погибшими в водоёме под Тамбовом
REGNUM вчера в 15:29
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS
По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com вчера в 02:04
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Наука
Высокий уровень кортизола увеличивает риск смерти от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
Evo-rus.com вчера в 07:58
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия 02:43
Футбол
Владелец «Сочи»: Рами скрыл от нас травму, он обманщик
Французский защитник Адиль Рами при подписании контракта обманул футбольный клуб "Сочи" и не рассказал об имеющейся травме, заявил в интервью РИА Новости владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.
РИА Новости 02:47
Кино
Netflix задействует в новом проекте актрису из «Великолепного века»
Бурджу Бириджик, популярная турецкая актриса, снявшаяся в сериале «Великолепный век», примет участие в новом проекте Netflix .
Радио Комсомольская правда 03:00
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным в мире смартфоном
На втором, третьем и четвертом месте списка располагается iPhone 11 Pro Max, 11 Pro и XR, у которых доля в премиальном сегменте составила 9,7 и 6%. Только на пятой позиции оказался смартфон не от компании Apple и это Huawei Mate 30 Pro 5G.
Astera 18 июня в 07:23
Футбол
Радимов назвал «Крылья» «карикатурой на футбольную команду»
После 23 туров команда Шалимова занимает 12-е место в таблице с 23 очками, «Крылья» — 16-е с 22 очками.
Metaratings 03:08
Игры
Detroit: Become Human вышла в Steam
CyberSport.ru 18 июня в 08:54
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Футбол
Московский «Спартак» прибыл в Тулу на матч с «Арсеналом»
ProstoProSport вчера в 15:13
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
Здоровье
Мясников рассказал, какая головная боль опасна
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях при головной боли следует обратиться за медицинской помощью.
РИА Новости вчера в 09:14
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском вчера в 08:40
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Экономика
Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 18 июня в 05:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Бредом Питтом.
РИА Новости 03:22
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK вчера в 06:02
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ
RT на русском 03:30
Культура
Бросит курить волк в новых сериях «Ну, погоди»
Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com вчера в 12:27