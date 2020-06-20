с чего всё началось

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.

Политика Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы. 152

Наука Найденная в Антарктиде окаменелость оказалась яйцом морского ящера Учёные до сих пор не знают, кому могло принадлежать такое огромное яйцо, ведь все известные науке динозавры из Антарктиды были недостаточно велики, чтобы отложить такое яйцо. 36

Политика США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США. 341

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 788

Футбол Владелец «Сочи»: Рами скрыл от нас травму, он обманщик Французский защитник Адиль Рами при подписании контракта обманул футбольный клуб "Сочи" и не рассказал об имеющейся травме, заявил в интервью РИА Новости владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.

Кино Netflix задействует в новом проекте актрису из «Великолепного века» Бурджу Бириджик, популярная турецкая актриса, снявшаяся в сериале «Великолепный век», примет участие в новом проекте Netflix .

Гаджеты IPhone 11 стал самым популярным в мире смартфоном На втором, третьем и четвертом месте списка располагается iPhone 11 Pro Max, 11 Pro и XR, у которых доля в премиальном сегменте составила 9,7 и 6%. Только на пятой позиции оказался смартфон не от компании Apple и это Huawei Mate 30 Pro 5G. 19

Футбол Радимов назвал «Крылья» «карикатурой на футбольную команду» После 23 туров команда Шалимова занимает 12-е место в таблице с 23 очками, «Крылья» — 16-е с 22 очками.

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1K

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 56