Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России нашли способ уничтожить коронавирус

В России ученые инновационного центра «Сколково» нашли способ бороться против бактерий, грибков и вирусов, что может быть эффективным и против коронавируса.
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с чего всё началось

Магнитный занавес: обработанная плазмой вода уничтожит коронавирус

Обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием для бактерий, грибков и вирусов. Авторы разработки — российские ученые из Сколково — предполагают, что она сможет уничтожить и новый коронавирус, вызывающий COVID-19.
Известия17:01

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Магнитный занавес: обработанная плазмой вода уничтожит коронавирус

Известия17:01

В России нашли способ уничтожить коронавирус

Lenta.ru19:12

Российские ученые нашли способ уничтожить COVID-19

Газета.Ru17:55

Российские ученые нашли новый способ борьбы с коронавирусом

РЕН ТВ20:36

Российские ученые нашли эффективный способ уничтожения коронавируса

URA.Ru21:45

Российские ученые создали жидкость, способную уничтожить коронавирус

Аргументы и Факты20:30

Российские ученые нашли способ убить коронавирус

ФАН20:56
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Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Общество

В России за сутки выявлено 500 случаев заражения коронавирусом

Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
Мой Брянск 05:12
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Здоровье

Умерших от COVID-19 похоронят в цинковых гробах

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова выдала распоряжение о том, что умерших от коронавирусной инфекции должны будут хоронить только в герметичных цинковых гробах.
News.ru 21:42
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru вчера в 19:05
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Эксперт Северо-Запад 04:29
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК 17:09
Происшествия

У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус

В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
РБК 14:51
Происшествия

Три человека провалились под лед на озере Изменчивое

Сегодня утром, 1 апреля, под лед на озере Изменчивом провалились три человека.
АСТВ 19:19
Происшествия

В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение

Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Вести.Ru 20:34
Общество

Генконсульство помогло застрявшим в Нью-Йорке россиянам

Генконсульство РФ в Нью-Йорке помогло разместить в гостинице 47 россиян, застрявших в местном аэропорту из-за ограничений Росавиации, которые привели к отмене огромного количества вывозных рейсов.
Российская газета 21:10
Общество

Из-за карантина жители Барнаула не могут вернуться из разных стран

Из-за введенного в России карантина жители Барнаула не могут вернуться домой из разных стран.
Ugpressa.ru 16:23
Общество

Сибирские регионы перешли на режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Новосибирской области вступает в силу 31 марта в 16.00 по московскому времени.
Российская газета 08:00
Игры

Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted

В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Игромания.ру 13:22
Политика

ВЦИОМ назвал самые популярные поправки в Конституцию

Во вторник, 31 марта, ВЦИОМ опубликовал очередное исследование на тему поправок в Конституцию РФ.
Форпост Северо-Запад 10:29
Футбол

Месси назвал 15 восходящих звезд мирового футбола

Sport24.ru 17:59
Общество

В Кузбассе тоже ввели режим полной самоизоляции

Сергей Цивилев обратил внимание сограждан на важность соблюдения всеми режима полной самоизоляции для того, чтобы остановить коронавирус и уберечь людей из группы риска от инфицирования.
Байкал24 17:20
Общество

Министры энергетики США и России обсудили цены на нефть

Главы Минэнерго Соединенных Штатов и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского министерства энергетики.
Газета.Ru 21:08
Происшествия

В Новосибирске в ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский

В Новосибирске в результате ДТП погиб тележурналист Антон Лучанский. Об этом сообщает телекомпания «Вести Новосибирск».
RT на русском 01:24
Футбол

Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына

41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Евро-футбол.ру 13:42
Экономика

Налог на банковские вклады смягчили

Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Lenta.ru 05:38
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

По данным пресс-службы Министерства юстиции России, ведомство направило в адрес высших должностных лиц субъектов РФ письма, в которых предложило приостановить заключение и расторжение браков в связи с распространением коронавируса, пишет ТАСС.
Инфорос 06:31
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Чемпионат вчера в 18:02
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Космос

Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Ридус 20:31
Общество

В Белом доме не исключили смерти 200 тыс. человек от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 02:16 — REGNUM От 100 тысяч до 200 тысяч человек в Соединенных Штатах могут умереть от заболевания коронавирусной инфекцией, заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Дебора Биркс на брифинге.
REGNUM 19:16
Шоу-бизнес

Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков

ФАН вчера в 05:09
Армия и оружие

COVID-19 поразил экипаж американского авианосца

В США капитан авианосца "Теодор Рузвельт", на борту которого обнаружили коронавирус, просит разрешения для экипажа сойти на берег.
Вести.Ru 17:29
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia вчера в 16:00
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