Обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием для бактерий, грибков и вирусов. Авторы разработки — российские ученые из Сколково — предполагают, что она сможет уничтожить и новый коронавирус, вызывающий COVID-19.

с чего всё началось

В России ученые инновационного центра «Сколково» нашли способ бороться против бактерий, грибков и вирусов, что может быть эффективным и против коронавируса.

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