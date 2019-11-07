Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
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с чего всё началось

США разучились конструировать самолеты и танки

Тревожные для США материалы помещены в англоязычном интернет-блоге Zero Hedge. Авторы статьи, посвященной анализу состояния американской военной мощи (и переведенной на русский агентством «ПолитРоссия»), утверждают, что США, спекулируя на войнах, сами больше не являются военной державой.
Военно-промышленный курьер04 ноября в 22:20

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В России придумали, как лишить США сразу всех авианосцев

Московский Комсомолец01:40

Военный эксперт рассказал, как уничтожить сразу все авианосцы США

Газета.Ru00:15

В России придумали, как лишить США сразу всех авианосцев

URA.Ruвчера в 21:29

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Известиявчера в 23:18

Российские военные могут одним ударом лишить США всех авианосцев

Pravda.Ruвчера в 19:16

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Lenta.ruвчера в 16:06

Свистать всех на верфь. В США раскрыли «убийцу» авианосцев

Радио Sputnikвчера в 10:09
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Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы

Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru вчера в 08:58
Футбол

Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»

Газета.Ru вчера в 14:17
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора.
Интерфакс 00:35
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Общество

Правила распределения бюджетных мест в вузах изменятся

Владимир Путин ранее раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за противоречивые правила распределения бюджетных мест в магистратуре.
BFM.ru 02:17
Хоккей

Панарин получил два очка в победной встрече «Рейнджерс» на НХЛ

Московский Комсомолец 00:05
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM вчера в 12:19
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Происшествия

Наводнение в Новгородской области: число эвакуированных растёт

В Новгородской области, по данным на 22:00 сегодняшнего дня, 6 ноября, остаются подтопленными территории 11 районов региона.
REGNUM вчера в 15:47
Политика

Киев возжелал ужесточить резолюцию ООН по Крыму

«Егор Божок проинформировал делегатов о намерении украинской стороны внести на рассмотрение ГА ООН обновленный проект резолюции «Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей», призвав его поддержать», – приводит ТАСС сообщение МИД Украины.
Новый День вчера в 19:14
Происшествия

Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие

ФАН вчера в 17:22
Технологии

Microsoft в Windows 10 тестирует новые кнопки поиска

В сборке Windows 10 Insider Preview Build 19018 добавили новую систему поиска, через которую очень быстро можно получить информацию о погоде, фильмах, новостях и истории дня.
Astera вчера в 15:52
Общество

Британских читателей восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади

Британский таблоид The Daily Mail написал о генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного историческому мероприятию 7 ноября 1941 года.
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии

Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
URA.Ru вчера в 11:29
Кино

Вышел трейлер сериала «Ведьмак»

31 октября вышел трейлер ожидаемого сериала от Netflix: "Ведьмак". Netflix на своем канале в Yotube выложил официальный трейлер «Ведьмака».
SM News 05 ноября в 02:17
Происшествия

Главе Чебаркуля предъявили обвинения по трем статьям

Главе Чебаркуля (Челябинская область) Сергею Ковригину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и их превышении, а также в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на СУ СКР.
Доступ1 01:32
Интернет

В WhatsApp появилась полезная функция

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили новую функцию, позволяющая ограничить круг людей, которые могут добавлять пользователя в коллективные чаты.
Bash.News 01:32
Политика

Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете

Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Политика

В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии

Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Общество

МВД решило глушить сотовую связь в тюрьмах

Министерство внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручило проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:30
Политика

«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов

На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
Алтайская правда 05 ноября в 21:55
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Кино

Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии

RuNews24.ru 05 ноября в 11:35
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru вчера в 16:03
Происшествия

СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове

Российская газета 02:10
Политика

В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
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