Армия и оружие
REGNUMВ России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
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с чего всё началось
Тревожные для США материалы помещены в англоязычном интернет-блоге Zero Hedge. Авторы статьи, посвященной анализу состояния американской военной мощи (и переведенной на русский агентством «ПолитРоссия»), утверждают, что США, спекулируя на войнах, сами больше не являются военной державой.Военно-промышленный курьер04 ноября в 22:20
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Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы
Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru вчера в 08:58
Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Газета.Ru вчера в 14:17
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора.
Интерфакс 00:35
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Общество
Правила распределения бюджетных мест в вузах изменятся
Владимир Путин ранее раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова за противоречивые правила распределения бюджетных мест в магистратуре.
BFM.ru 02:17
Хоккей
Панарин получил два очка в победной встрече «Рейнджерс» на НХЛ
Московский Комсомолец 00:05
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
REGNUM вчера в 12:19
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Происшествия
Наводнение в Новгородской области: число эвакуированных растёт
В Новгородской области, по данным на 22:00 сегодняшнего дня, 6 ноября, остаются подтопленными территории 11 районов региона.
REGNUM вчера в 15:47
Политика
Киев возжелал ужесточить резолюцию ООН по Крыму
«Егор Божок проинформировал делегатов о намерении украинской стороны внести на рассмотрение ГА ООН обновленный проект резолюции «Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей», призвав его поддержать», – приводит ТАСС сообщение МИД Украины.
Новый День вчера в 19:14
Происшествия
Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие
ФАН вчера в 17:22
Технологии
Microsoft в Windows 10 тестирует новые кнопки поиска
В сборке Windows 10 Insider Preview Build 19018 добавили новую систему поиска, через которую очень быстро можно получить информацию о погоде, фильмах, новостях и истории дня.
Astera вчера в 15:52
Общество
Британских читателей восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади
Британский таблоид The Daily Mail написал о генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного историческому мероприятию 7 ноября 1941 года.
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии
Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
URA.Ru вчера в 11:29
Кино
Вышел трейлер сериала «Ведьмак»
31 октября вышел трейлер ожидаемого сериала от Netflix: "Ведьмак". Netflix на своем канале в Yotube выложил официальный трейлер «Ведьмака».
SM News 05 ноября в 02:17
Происшествия
Главе Чебаркуля предъявили обвинения по трем статьям
Главе Чебаркуля (Челябинская область) Сергею Ковригину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и их превышении, а также в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на СУ СКР.
Доступ1 01:32
Интернет
В WhatsApp появилась полезная функция
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили новую функцию, позволяющая ограничить круг людей, которые могут добавлять пользователя в коллективные чаты.
Bash.News 01:32
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Политика
В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии
Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Общество
МВД решило глушить сотовую связь в тюрьмах
Министерство внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручило проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:30
Политика
«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов
На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
Алтайская правда 05 ноября в 21:55
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Кино
Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
RuNews24.ru 05 ноября в 11:35
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru вчера в 16:03
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Российская газета 02:10
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27