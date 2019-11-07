Тревожные для США материалы помещены в англоязычном интернет-блоге Zero Hedge. Авторы статьи, посвященной анализу состояния американской военной мощи (и переведенной на русский агентством «ПолитРоссия»), утверждают, что США, спекулируя на войнах, сами больше не являются военной державой.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

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