Армия и оружие
REGNUMВ России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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с чего всё началось
Тревожные для США материалы помещены в англоязычном интернет-блоге Zero Hedge. Авторы статьи, посвященной анализу состояния американской военной мощи (и переведенной на русский агентством «ПолитРоссия»), утверждают, что США, спекулируя на войнах, сами больше не являются военной державой.Военно-промышленный курьер04 ноября в 22:20
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Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Общество
Роспотребнадзор выявил на российской границе 1806 инфицированных людей
Эксперты Роспотребнадзора выявили на границе России 1,8 тысячи человек с подозрениями на инфекционные заболевания.
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
Гаджеты
Apple предупредил об отключении интернета на старых iPhone и iPad
Владельцам старых моделей iPhone и iPad грозит отключение от Интернета.
Футбол
Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не сыграет в последних матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Энергетика
Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Общество
В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
Армия и оружие
Минобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа
Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ).
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Общество
Россиян обяжут выбрать тип трудовой книжки
Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять законопроект об электронных книжках с обязательным требованием выбора типа документа.
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
Наука
Найдена связь между курением и шизофренией
Британские ученые проанализировали более полумиллиона ДНК людей и пришли к выводу, что курение может провоцировать развитие шизофрении и депрессии.
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Общество
Электропикап Tesla представят 21 ноября — Илон Маск
Американская компания Tesla представит свой новый электрический пикап Cybertruck 21 ноября в Лос-Анджелесе.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли хочет уехать из США
В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.
Происшествия
Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
Политика
Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
Украинское посольство в Вашингтоне призвало газету The New York Times, опубликовавшую карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
Общество
Harper Collins назвало «климатическую забастовку» словосочетанием года
Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike ("климатическая забастовка").
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией
Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
Украина сегодня в 9:20 мск в одностороннем порядке закрыла автомобильный пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом и перестала пускать на полуостров людей со стороны России.
Авто
Новый Toyota RAV4 начали собирать в России
Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.