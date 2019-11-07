Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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с чего всё началось

США разучились конструировать самолеты и танки

Тревожные для США материалы помещены в англоязычном интернет-блоге Zero Hedge. Авторы статьи, посвященной анализу состояния американской военной мощи (и переведенной на русский агентством «ПолитРоссия»), утверждают, что США, спекулируя на войнах, сами больше не являются военной державой.
Военно-промышленный курьер04 ноября в 22:20

Подробнее о событии

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Lenta.ruвчера в 16:06

Военные эксперты назвали способ уничтожить все авианосцы США за один раз

РБК03:22

Способ уничтожить сразу все авианосцы США нашли в России

Телеканал 360°02:43

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Известиявчера в 23:18

В России придумали, как лишить США сразу всех авианосцев

URA.Ruвчера в 21:29

Российские военные могут одним ударом лишить США всех авианосцев

Pravda.Ruвчера в 19:16

Военный эксперт рассказал об уязвимости американских ВМС

РИА Новости03:25
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Происшествия

В Оренбуржье арестован первый замглавы Новотроицка

REGNUM 03:13
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Общество

Роспотребнадзор выявил на российской границе 1806 инфицированных людей

Эксперты Роспотребнадзора выявили на границе России 1,8 тысячи человек с подозрениями на инфекционные заболевания.
ТК Звезда 03:41
Наука

Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Гаджеты

Apple предупредил об отключении интернета на старых iPhone и iPad

Владельцам старых моделей iPhone и iPad грозит отключение от Интернета.
ToDay News Ufa 04 ноября в 09:36
Футбол

Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не сыграет в последних матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Sport24.ru 02:34
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Энергетика

Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ

Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Коммерсантъ 03:13
Общество

В России выросло число желающих вернуть смертную казнь

Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Армия и оружие

Минобороны модернизирует три малых ракетных корабля для ТОФа

Минобороны России закажет модернизацию трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 1234 для Тихоокеанского флота (ТОФ).
Известия 02:22
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Общество

Россиян обяжут выбрать тип трудовой книжки

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять законопроект об электронных книжках с обязательным требованием выбора типа документа.
Газета.Ru вчера в 23:52
Происшествия

В Югре восемь детей отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Наука

Найдена связь между курением и шизофренией

Британские ученые проанализировали более полумиллиона ДНК людей и пришли к выводу, что курение может провоцировать развитие шизофрении и депрессии.
Ferra вчера в 08:44
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество

Электропикап Tesla представят 21 ноября — Илон Маск

Американская компания Tesla представит свой новый электрический пикап Cybertruck 21 ноября в Лос-Анджелесе.
REGNUM 00:24
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли хочет уехать из США

В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:20
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК вчера в 17:42
Происшествия

Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело

Газета.Ru 05 ноября в 11:01
Политика

Россия и Казахстан определили границу между странами

РИА Новости 02:29
Политика

Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма

Украинское посольство в Вашингтоне призвало газету The New York Times, опубликовавшую карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
РИА Новости 02:48
Общество

Harper Collins назвало «климатическую забастовку» словосочетанием года

Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike ("климатическая забастовка").
ТАСС вчера в 19:26
Политика

Азербайджан вручил ноту протеста послу России

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией

Американский истребитель F-16, выполняя тренировочный полёт над японской префектурой Аомори, выронил учебную ракету.
RT на русском 03:39
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Политика

Украина закрыла КПП на границе с Крымом

Украина сегодня в 9:20 мск в одностороннем порядке закрыла автомобильный пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом и перестала пускать на полуостров людей со стороны России.
BFM.ru 02:35
Авто

Новый Toyota RAV4 начали собирать в России

Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
За рулем 01:10
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
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