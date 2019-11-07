Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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с чего всё началось

США разучились конструировать самолеты и танки

Тревожные для США материалы помещены в англоязычном интернет-блоге Zero Hedge. Авторы статьи, посвященной анализу состояния американской военной мощи (и переведенной на русский агентством «ПолитРоссия»), утверждают, что США, спекулируя на войнах, сами больше не являются военной державой.
Военно-промышленный курьер04 ноября в 22:20

Подробнее о событии

Военный эксперт рассказал об уязвимости американских ВМС

РИА Новости03:25

Военные эксперты назвали способ уничтожить все авианосцы США за один раз

РБК03:22

В России придумали, как лишить США сразу всех авианосцев

URA.Ruвчера в 21:29

Эксперт нашел способ нанести необратимый ущерб одновременно всему флоту США

Народные новости01:47

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Известиявчера в 23:18

Российский эксперт назвал способ уничтожить сразу все авианосцы США

Газета.Ru03:06

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Lenta.ruвчера в 16:06
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Шоу-бизнес

Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии

Народные новости вчера в 03:48
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Происшествия

В Оренбуржье арестован первый замглавы Новотроицка

REGNUM 03:13
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 05 ноября в 06:06
Политика

Порошенко обвинил в обмане ополченцев ЛНР

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в соцсетях обвинил ополченцев ЛНР в том, что они остались на позициях после развода войск в районе станицы Луганская.
Свободная Пресса 01:31
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Происшествия

Трем фигурантам «московского дела» ужесточили обвинение

Следствие ужесточило обвинение трем фигурантам "московского дела" - Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Егору Лесных - которых обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН на акции 27 июля.
Московский Комсомолец 04:11
Политика

Захарова рассказала о задокументированной встрече с представителями DW

Встреча руководителя пресс-центра МИД России с представителем московского офиса издания Deutsche Welle, о которой говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, задокументирована.
Известия вчера в 09:30
Происшествия

Россиянин избил врача за сообщение о смерти родственника

В Томской области Следственный комитет России (СКР) начал проверку после избиения врача скорой помощи родственником умершего пациента — на медика напали после констатации смерти.
Lenta.ru 03:53
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Российская певица Наташа Королева дала откровенное интервью и рассказала, что потеряла ребенка из-за выложенных в Сеть интимных фотографий.
ФАН 02:25
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Общество

Роскомнадзор предложил наказывать за покупку украденных данных

Роскомнадзор к весне 2020 года подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки об ответственности за покупку украденных персональных данных.
BFM.ru 04:13
Хоккей

«Авангард» показал макет новой ледовой арены в Омске

Хоккейный клуб «Авангард» представил макет нового ледового комплекса «Арена-Омск», который планируется построить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.
Коммерсантъ Новосибирск 02:43
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Футбол

Что болельщики думают о предстоящей игре «Краснодара» и «Трабзонспора»

«Быки» ведут активный диалог с болельщиками. В торговом центре Краснодара несколько игроков приняли участие в афтограф-сессии.
Кубань 24 03:38
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Спорт

Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории

Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
Происшествия

В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом

Российская газета 04:15
Общество

МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют

Как может работать механизм конфискации криптовалют По логике действующего законодательства арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ, пояснила Зеленовская.
РБК 00:01
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о задержании не менее 10 родственников аль-Багдади

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что турецкие силы безопасности задержали множество родственников главаря запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Московский Комсомолец 04:09
Общество

Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко

Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.
ТАСС 04:22
Происшествия

Россиянина объявили в розыск по подозрению в убийстве в Австралии

Полиция Австралии разыскивает россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве предпринимателя, работавшего в сфере строительства, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:39
Происшествия

За поимку Поволжского маньяка дают три миллиона рублей

Вечерний курьер 05:03
Здоровье

Из свердловского онкодиспансера уволились ведущие врачи

Из свердловского областного онкодиспансера уволились сразу несколько врачей с мировым именем.
Росбалт 05 ноября в 07:10
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Политика

Рамзан Кадыров призвал убивать за оскорбление чести в интернете

Рамзан Кадыров призвал убивать за оскорбление чести в интернете Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на выступлении перед правительством региона призвал пугать, сажать и убивать за оскорбления чести в сети Интернет.
Russian Deadline вчера в 18:02
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость

Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.
7 регион вчера в 14:21
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