Например, если женщина имеет трудовой стаж в 30 лет, 120 пенсионных коэффициентов и готова выйти на пенсию в 55,5 лет, то размер ее пенсии составит около 15 тысяч рублей.

с чего всё началось

Издание отмечает, что это средние расчеты и что в каждом случае сумма страховой пенсии определяется индивидуально. В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

Политика Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Культура Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.

Политика Соловьев оценил слова Зеленского о проведении выборов в Крыму Российский телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление украинского главы Владимира Зеленского о желании провести выборы на территории Крыма, назвал президента Украины удивительным человеком.

Политика Лавров встретился с турецким коллегой Чавушоглу в Мюнхене Глава МИД России Сергей Лавров провёл двустороннюю встречу с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Политика Макрон признал провал антироссийских санкций Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.

Технологии Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5 Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, высокая стоимость новой консоли связана с тем, что производитель будет использовать дорогостоящие комплектующие, которые не так-то просто будет достать для активного выпуска предлагаемой консоли.

Автоспорт Танабе: Верю, что нам удастся сделать ещё один шаг вперёд Тойохару Танабе, технический директор Honda F1, не сомневается в том, что первый год в истории команды AlphaTauri станет не менее успешным, чем два предыдущих сезона сотрудничества японских мотористов с Toro Rosso.

Общество Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.

Биатлон Биатлонистка Слепцова признана виновной в употреблении допинга Российская биатлонистка Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года.

Политика Лавров оценил роль Хафтара в ливийском конфликте Маршал Халифа Хафтар не сепаратист, а признанная международным сообществом сторона конфликта в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции.

Политика МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме» Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».