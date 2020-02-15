Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

Издание отмечает, что это средние расчеты и что в каждом случае сумма страховой пенсии определяется индивидуально. В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, насколько вырастет пенсия, если за ней не обращаться 10 лет

Например, если женщина имеет трудовой стаж в 30 лет, 120 пенсионных коэффициентов и готова выйти на пенсию в 55,5 лет, то размер ее пенсии составит около 15 тысяч рублей.
Российская газетавчера в 23:00

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Эксперт рассказал, насколько больше будет пенсия, если выйти на неё на 10 лет позже

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Московский Комсомолец08:08

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

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РИА Новости06:40

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URA.Ruвчера в 23:34

Эксперт рассказал, насколько вырастет пенсия, если за ней не обращаться 10 лет

Российская газетавчера в 23:00
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Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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Общество

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Газета.Ru вчера в 12:14
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Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
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Соловьев оценил слова Зеленского о проведении выборов в Крыму

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Политика

Лавров встретился с турецким коллегой Чавушоглу в Мюнхене

Глава МИД России Сергей Лавров провёл двустороннюю встречу с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Life.ru 09:09
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
News.ru вчера в 00:32
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
Интерфакс 04:49
Политика

Макрон признал провал антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Lenta.ru 07:22
Технологии

Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, высокая стоимость новой консоли связана с тем, что производитель будет использовать дорогостоящие комплектующие, которые не так-то просто будет достать для активного выпуска предлагаемой консоли.
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Автоспорт

Танабе: Верю, что нам удастся сделать ещё один шаг вперёд

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F1news.ru 04:34
Общество

День вывода советских войск из Афганистана отметили в Красноярске

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REGNUM 00:37
Армия и оружие

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Piter.tv 13 февраля в 23:23
Шоу-бизнес

Лицо сына от Тимати впервые показала Анастасия Решетова

В середине октября 2019 года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати наследника, мальчика назвали Ратмир.
Privet-Rostov.ru вчера в 05:16
Футбол

Арустамян считает, что Мамаев может стать лидером «Ростова»

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян поделился мнением о перспективах полузащитника Павла Мамаева в «Ростове».
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Общество

В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции

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Технологии

Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы

С 1 июля 2020 года смартфоны и умные часы уже смогут продаваться с российскими аудиовизуальными сервисами, картами, поиском и антивирусом.
ToDay News Ufa 09:38
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Биатлон

Биатлонистка Слепцова признана виновной в употреблении допинга

Российская биатлонистка Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года.
Российская газета 03:25
Политика

Лавров оценил роль Хафтара в ливийском конфликте

Маршал Халифа Хафтар не сепаратист, а признанная международным сообществом сторона конфликта в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции.
РИА Новости 10:28
Общество

На Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»

Коммерсантъ вчера в 12:42
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Названы самые популярные видео YouTube за 15 лет

Московский Комсомолец 06:48
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МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме»

Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
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Происшествия

В Москве мужчина избил полицейского в отделе

В одном из московских отделений МВД мужчина избил полицейского, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка.
РБК 09:39
Происшествия

Во Владимире в поезде «Ласточка» нашли мертвого машиниста

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Космос

Три столкновения с зародышами планет мог пережить Марс за всё время

Марс за все время своего существования мог пережить три столкновения с "зародышами" планет.
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Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
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Православные отмечают Сретение Господне

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