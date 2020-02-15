Общество
Lenta.ruВ России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
Издание отмечает, что это средние расчеты и что в каждом случае сумма страховой пенсии определяется индивидуально. В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
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с чего всё началось
Например, если женщина имеет трудовой стаж в 30 лет, 120 пенсионных коэффициентов и готова выйти на пенсию в 55,5 лет, то размер ее пенсии составит около 15 тысяч рублей.Российская газетавчера в 23:00
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Эксперт рассказал, насколько больше будет пенсия, если выйти на неё на 10 лет позже
Комсомольская правда07:14
Эксперт рассказал, насколько вырастет пенсия, если за ней не обращаться 10 лет
Российская газетавчера в 23:00
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