Например, если женщина имеет трудовой стаж в 30 лет, 120 пенсионных коэффициентов и готова выйти на пенсию в 55,5 лет, то размер ее пенсии составит около 15 тысяч рублей.

с чего всё началось

Издание отмечает, что это средние расчеты и что в каждом случае сумма страховой пенсии определяется индивидуально. В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.

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