Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

Издание отмечает, что это средние расчеты и что в каждом случае сумма страховой пенсии определяется индивидуально. В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, насколько вырастет пенсия, если за ней не обращаться 10 лет

Например, если женщина имеет трудовой стаж в 30 лет, 120 пенсионных коэффициентов и готова выйти на пенсию в 55,5 лет, то размер ее пенсии составит около 15 тысяч рублей.
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