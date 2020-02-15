Общество
Lenta.ruВ России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
Издание отмечает, что это средние расчеты и что в каждом случае сумма страховой пенсии определяется индивидуально. В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
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с чего всё началось
Ну а в два с лишним раза пенсия увеличится (до 33-35 тысяч в месяц), если обратиться за ее назначением через 10 лет после наступления установленного срока выхода на отдых.Российская газетавчера в 23:00
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Эксперт рассказал, насколько вырастет пенсия, если за ней не обращаться 10 лет
Российская газетавчера в 23:00
Эксперт рассказал, насколько больше будет пенсия, если выйти на неё на 10 лет позже
Комсомольская правда07:14
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