Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

Издание отмечает, что это средние расчеты и что в каждом случае сумма страховой пенсии определяется индивидуально. В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, насколько вырастет пенсия, если за ней не обращаться 10 лет

Ну а в два с лишним раза пенсия увеличится (до 33-35 тысяч в месяц), если обратиться за ее назначением через 10 лет после наступления установленного срока выхода на отдых.
Российская газетавчера в 23:00

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Российская газетавчера в 23:00

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

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URA.Ruвчера в 23:34

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Московский Комсомолец08:08
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:27, Ашберн
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В Калининграде мужчина застрелил семейную пару

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«Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков

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На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Авто

Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval

В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
Новые автомобили вчера в 08:08
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РБК 11:18
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
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Общество

Киркоров выпустил новый клип ко Дню влюбленных

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РИАМО вчера в 06:14
Политика

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Газета.Ru 13:03
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Политика

В МИД РФ ответили на обвинения Эрдогана о ЧВК России в Ливии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о присутствии бойцов частной военной компании (ЧВК) в Ливии.
Газета.Ru 13:13
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Наталья Штурм впервые рассказала, что сделала ЭКО

Вокруг ТВ 09:42
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

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Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
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Актер из сериала «Острые козырьки» рассказал о съемках нового сезона

Свободная Пресса 15:02
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

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Украина отказалась от плана «12 шагов к миру в Донбассе»

Представители украинского внешнеполитического ведомства заявили, что не считают план под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» официальным документом, поскольку он был составлен группой неравнодушных политиков и экспертов, и поэтому является частной инициативой.
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Пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров

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Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
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Технологии

Стала известна минимальная стоимость приставки Sony PlayStation 5

СМИ раскрыли базовую стоимость новой приставки Sony PlayStation 5, которая может неприятно удивить поклонников консоли.
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Музыка

Лидер Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом.
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Общество

ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 10:09
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
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Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
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Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»

«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
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Авто

«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса

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США заявили о срыве проекта «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море.
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Московское «Динамо» отыгралось с 2:5 и дожало рижских одноклубников

Хоккеисты рижского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграли московским одноклубникам.
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