Общество
Lenta.ruВ России нашли замену Sukhoi SuperJet 100
В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
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с чего всё началось
По словам Кутепова, распоряжением правительства РФ от 31 октября 2002 года был определен механизм завершения создания ближнемагистрального самолета Ту-334 и начала его серийного производства.ТАСС01:03
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Политика
Посол Турции в Греции заявил о стремлении к добрососедским отношениям
Озюгергин отметил, что, несмотря на рост напряженности в отношениях между двумя странами, достигшего уровня, когда уже обсуждается военное противостояние, Турция хочет иметь добрососедские отношения с Грецией.
ИА Красная Весна вчера в 06:11
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 09:06
Здоровье
На Сахалине в двух районах ввели режим ЧС из-за коронавируса
В Корсаковском и Ногликском районах Сахалинской области ввели режим ЧС из-за новых выявленных случаев коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:03
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Политика
МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе
«Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии.
Агентство Москва 16:55
Общество
Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»
Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
Здоровье
Специалисты Минздрава России подвели итоги командировки в Дагестан
Подводя итог рабочей командировки руководитель группы, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Вадим Тестов отметил, что сегодня ситуация с коронавирусом в Дагестане значительно улучшилась.
ГТРК Дагестан 08:09
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова госпитализирован
Ревизор.ру 06:08
Футбол
Бывший врач «Реала»: у нас с Рамосом было серьёзное противостояние
Бывший врач «Реала» Хесус Ольмо рассказал о взаимоотношениях с капитаном мадридского клуба Серхио Рамосом.
Чемпионат 16:25
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
Как сообщают "Ведомости", на сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
Инфорос 02:40
Политика
В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции
Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК 10:55
Авто
Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard
Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
Наука
В новых жестких дисках транзисторы могут заменить молекулами соли
Волга-Медиа 05 июня в 22:06
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Общество
Первая в мире страна отменила все ограничения из-за коронавируса
Стала известна первая в мире страна, правительство которой приняло решение о полной отмене всяких ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Территория новостей 04:22
Общество
В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США
По имеющимся данным, военно-транспортный самолет С-130 ВВС США потерпел крушения при посадке на авиабазе Кэмп Таджи в Ираке.
REGNUM 16:32
Футбол
«Васко де Гама» не продаст Маньо «Краснодару» за 20 млн евро
«Быки» планировали заплатить до 20 миллионов евро за 100 процентов прав на игрока, однако «Васко да Гама» отказал в продаже.
ODDS.ru 13:29
Происшествия
В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей
В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru 15:41
Происшествия
В Бельгии мирная акция против расизма переросла в столкновения
Вести.Ru вчера в 23:10
Общество
Эксперты Титова оценили скорость отмены карантина в регионах
Рейтинг регионов по скорости возобновления работы предприятий составили эксперты аппарата федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова (исследование есть в РБК).
РБК 07:10
Происшествия
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов
Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Происшествия
Джонсон намерен наказать виновных в нападении на полицейских
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен наказать виновных в нападении на полицейских.
Piter.tv 09:18