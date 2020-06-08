Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России нашли замену Sukhoi SuperJet 100

В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
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с чего всё началось

В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

По словам Кутепова, распоряжением правительства РФ от 31 октября 2002 года был определен механизм завершения создания ближнемагистрального самолета Ту-334 и начала его серийного производства.
ТАСС01:03

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В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334

Газета.Ru16:22

«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Взгляд.ру14:20

В СФ предложили возобновить производство Ту-334 из-за проблем с SSJ 100

News.ru01:20

В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334

ТК Звезда06:10

В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334 взамен Superjet

Говорит Москва04:27

В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100

Lenta.ru12:17

В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

ТАСС01:03
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
Происшествия

Михаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы

Ведомости 17:11
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Политика

Посол Турции в Греции заявил о стремлении к добрососедским отношениям

Озюгергин отметил, что, несмотря на рост напряженности в отношениях между двумя странами, достигшего уровня, когда уже обсуждается военное противостояние, Турция хочет иметь добрососедские отношения с Грецией.
ИА Красная Весна вчера в 06:11
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Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 09:06
4,6K
Здоровье

На Сахалине в двух районах ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Корсаковском и Ногликском районах Сахалинской области ввели режим ЧС из-за новых выявленных случаев коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:03
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Авто

Рассказали, как определить реальный пробег автомобиля

SpeedMe 02:16
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
3,4K
Политика

МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе

«Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии.
Агентство Москва 16:55
Общество

Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»

Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
4
Здоровье

Специалисты Минздрава России подвели итоги командировки в Дагестан

Подводя итог рабочей командировки руководитель группы, заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Вадим Тестов отметил, что сегодня ситуация с коронавирусом в Дагестане значительно улучшилась.
ГТРК Дагестан 08:09
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Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова госпитализирован

Ревизор.ру 06:08
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Футбол

Бывший врач «Реала»: у нас с Рамосом было серьёзное противостояние

Бывший врач «Реала» Хесус Ольмо рассказал о взаимоотношениях с капитаном мадридского клуба Серхио Рамосом.
Чемпионат 16:25
Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала загородный дом

Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

Как сообщают "Ведомости", на сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
Инфорос 02:40
5,7K
Политика

В Кремле оценили отношение граждан России к поправкам к Конституции

Москва, 8 июня 2020, 13:17 — REGNUM В Кремле фиксирует поддержку большинством жителей России поправок к Конституции, заявил 8 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ссылаясь на результаты социологических опросов.
REGNUM 06:17
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК 10:55
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
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Авто

Компания Toyota отзывает в России 79 автомобилей Alphard

Из-за неправильного программного обеспечения одного из электронных ассистентов на сервис пригласят владельцев 79 автомобилей, выпущенных в период с 16 октября 2019-го по 23 марта 2020 года.
Автоновости дня 04:49
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Наука

В новых жестких дисках транзисторы могут заменить молекулами соли

Волга-Медиа 05 июня в 22:06
3
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
115
Общество

Первая в мире страна отменила все ограничения из-за коронавируса

Стала известна первая в мире страна, правительство которой приняло решение о полной отмене всяких ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Территория новостей 04:22
3
Политика

Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon

Известия 13:29
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Общество

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

По имеющимся данным, военно-транспортный самолет С-130 ВВС США потерпел крушения при посадке на авиабазе Кэмп Таджи в Ираке.
REGNUM 16:32
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Футбол

«Васко де Гама» не продаст Маньо «Краснодару» за 20 млн евро

«Быки» планировали заплатить до 20 миллионов евро за 100 процентов прав на игрока, однако «Васко да Гама» отказал в продаже.
ODDS.ru 13:29
Происшествия

В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей

В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru 15:41
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
1,7K
Происшествия

В Бельгии мирная акция против расизма переросла в столкновения

Вести.Ru вчера в 23:10
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Общество

Эксперты Титова оценили скорость отмены карантина в регионах

Рейтинг регионов по скорости возобновления работы предприятий составили эксперты аппарата федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова (исследование есть в РБК).
РБК 07:10
Происшествия

В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов

Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
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Происшествия

Джонсон намерен наказать виновных в нападении на полицейских

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен наказать виновных в нападении на полицейских.
Piter.tv 09:18
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