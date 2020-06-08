По словам Кутепова, распоряжением правительства РФ от 31 октября 2002 года был определен механизм завершения создания ближнемагистрального самолета Ту-334 и начала его серийного производства.

с чего всё началось

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