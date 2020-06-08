Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России нашли замену Sukhoi SuperJet 100

В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
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с чего всё началось

В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.
ТАСС01:03

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В Совфеде предложили заменить SSJ-100 самолетами Ту-334

Газета.Ru16:22

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Говорит Москва04:27

В Совфеде предложили возобновить производство Ту-334

ТК Звезда06:10

В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100

Lenta.ru12:17

В СФ предложили возобновить производство Ту-334 из-за проблем с SSJ 100

News.ru01:20

В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

ТАСС01:03
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
Происшествия

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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

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Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

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Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) предложили новое решение для обеспечения полуострова водой.
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