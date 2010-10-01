В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.

с чего всё началось

Сотрудникам ГИБДД, фиксирующим превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей, нашли замену. Автобусы и грузовики оснастят тахографами, которые будут в реальном времени отправлять информацию о нарушениях в ГИБДД. Соответствующий законопроект разработало Министерство транспорта РФ.

В России нашли замену сотрудникам ГИБДД. Но заметят не все

Футбол Лигу чемпионов могут доиграть в России Матчи Лиги чемпионов сезона-2019/2020, начиная со стадии 1/4 финала, могут пройти на территории России, об этом рапортует издание Sport Bild.

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