Транспорт
URA.RuВ России нашли замену сотрудникам ГИБДД. Но заметят не все
Сотрудникам ГИБДД, фиксирующим превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей, нашли замену. Автобусы и грузовики оснастят тахографами, которые будут в реальном времени отправлять информацию о нарушениях в ГИБДД. Соответствующий законопроект разработало Министерство транспорта РФ.
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с чего всё началось
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.Коммерсантъвчера в 17:58
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Китай хочет запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Самый мощный радиотелескоп, находящийся на юге Китая, в сентябре 2020 года приступит к поиску сообщений внеземных цивилизаций.
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Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
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На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
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Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
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Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
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Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
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РБК 04:09
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Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
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Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Общество
Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество
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ТАСС вчера в 22:02
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
Армия и оружие
В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией
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Российская газета 03:32
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Forbes посчитал капитал португальца, учитывая деньги, заработанные футболистом на протяжении всей его карьеры, включая заработную плату, спонсорство и другие инвестиции.
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Открыт потенциально обитаемый «зеркальный двойник» Земли
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В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Общество
МЧС включит сирены и прервёт передачи телеканалов по всей России
Министерство чрезвычайных ситуаций впервые проведёт комплексные проверки готовности систем оповещения на всей территории России в октябре этого года.
SmolDaily 02:10
Политика
Слуцкий назвал цинизмом призыв к России убраться с Ближнего Востока
Призывы к России покинуть регион — наглое и циничное заявление, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru вчера в 15:04
Общество
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В Москве Кунцевский районный суд установил до апреля 2029 года административный надзор за Варварой Карауловой – девушку 4 года назад осудили за попытку присоединиться к террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России.
Петербургский дневник вчера в 14:23
Общество
В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:18
Культура
Столичные кинокомпании представят новинки на международном фестивале
С 8 по 15 июня состоится международный онлайн-фестиваль российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.
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Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань»
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Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
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Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России
Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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