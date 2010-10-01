Транспорт

URA.RuURA.RuВ России нашли замену сотрудникам ГИБДД. Но заметят не все

Сотрудникам ГИБДД, фиксирующим превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей, нашли замену. Автобусы и грузовики оснастят тахографами, которые будут в реальном времени отправлять информацию о нарушениях в ГИБДД. Соответствующий законопроект разработало Министерство транспорта РФ.
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с чего всё началось

В России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъвчера в 17:58

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Гаишников «в кустах» упразднят, но расслабиться рано

SakhalinMedia.ru03:14

Полицейских заменят «машины»? Сотрудники ГИБДД на дорогах могут уйти в прошлое

Царьград01:18

В России нашли замену сотрудникам ГИБДД. Но заметят не все

URA.Ruвчера в 21:24
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Футбол

Лигу чемпионов могут доиграть в России

Матчи Лиги чемпионов сезона-2019/2020, начиная со стадии 1/4 финала, могут пройти на территории России, об этом рапортует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру вчера в 01:58
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Космос

Китай хочет запустить телескоп для поиска внеземной жизни

Самый мощный радиотелескоп, находящийся на юге Китая, в сентябре 2020 года приступит к поиску сообщений внеземных цивилизаций.
Evo-rus.com 00:43
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:03
1,3K
Происшествия

МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
Коммерсантъ 04:44
Общество

Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
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Происшествия

Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому

Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
16
Общество

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,1K
Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
4,4K
Общество

Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество

Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.
ТАСС вчера в 22:02
2,4K
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
1,5K
Армия и оружие

В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией

В Греции считают возможным военный конфликт с Турцией, однако, предпочитают действовать дипломатическим путем, заявил министр обороны балканской страны Никос Панайотопулос.
Российская газета 03:32
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Forbes посчитал капитал португальца, учитывая деньги, заработанные футболистом на протяжении всей его карьеры, включая заработную плату, спонсорство и другие инвестиции.
ODDS.ru 01:17
Космос

Открыт потенциально обитаемый «зеркальный двойник» Земли

Российская газета 04:44
Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Общество

МЧС включит сирены и прервёт передачи телеканалов по всей России

Министерство чрезвычайных ситуаций впервые проведёт комплексные проверки готовности систем оповещения на всей территории России в октябре этого года.
SmolDaily 02:10
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Политика

Слуцкий назвал цинизмом призыв к России убраться с Ближнего Востока

Призывы к России покинуть регион — наглое и циничное заявление, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.
News.ru 04:26
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Газета.Ru вчера в 15:04
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Общество

Суд на 9 лет установил административный надзор за Варварой Карауловой

В Москве Кунцевский районный суд установил до апреля 2029 года административный надзор за Варварой Карауловой – девушку 4 года назад осудили за попытку присоединиться к террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России.
Петербургский дневник вчера в 14:23
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Общество

В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:18
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Культура

Столичные кинокомпании представят новинки на международном фестивале

С 8 по 15 июня состоится международный онлайн-фестиваль российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:05
Происшествия

Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань»

Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей.
BFM.ru 03:35
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Политика

Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
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Общество

Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Хоккей

Брагин официально назначен главным тренером сборной России по хоккею

Газета.Ru 02:41
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