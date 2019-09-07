В России наступил день тишины перед выборами. С полуночи в каждом регионе, где пройдет голосование, запрещаются любая предвыборная агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок и политическая реклама.

В России наступил день тишины перед выборами

Политика Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.

Политика Явка на 10 утра на выборах в Челябинской области составила 5,67% Явка по состоянию на 10 утра на муниципальных и губернаторских выборах в Челябинской области превысила явку на аналогичных выборах 2014 года и составила 5,67%, сообщил журналистам председатель областного избиркома Сергей Обертас.

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.

Единоборства Хабиб объяснил, почему снова выпрыгнул из клетки после боя Российский боец Хабиб Нурмагомедова снова выпрыгнул из клетки. Случилось это после победного боя с Дастином Порье.

Политика В Польше призвали к диалогу с Россией Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.

Политика Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности второго этапа освобождения задержанных в России украинцев.

Футбол Французы извинились перед Арменией за гимн Андорры вместо Албании Вместо Албании на арене «Стад Де Франс» прозвучал гимн Андорры, но диктор по стадиону почему-то принёс извинения Армении.

Гаджеты IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.

Происшествия В Купчино наблюдатели отправились в погоню за бюллетенями Более 30 минут наблюдатели преследовали автомобиль, побывав в промзонах и на заправках.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.

Армия и оружие В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник Арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) с территории провинции Амран в Йемене, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.

Здоровье Названы самые полезные и вредные продукты для мозга Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.

Происшествия Два человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Невада Два человека погибли и трое пострадали в авиакатастрофе в штате Невада в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.

Армия и оружие Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Общество Полмиллиона канадцев остались без света из-за «Дориана» Порядка пятисот тысяч жителей трёх канадских провинций остались без электроснабжения из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.

Политика Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.

Футбол Бернарду Силва: «Португалия хочет занять первое место в группе» Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что команда ставит цель занять первое место в группе B. В матче с Сербией хавбек записал на свой счёт гол и голевую передачу.

Единоборства Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Дастином Порье и второй защитой чемпионского титула.

Происшествия В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.

Музыка Раймонд Паулс поблагодарил Игоря Крутого за помощь внучке Композитор Раймонд Паулс публично поблагодарил своего близкого друга Игоря Крутого за то, что он оказывает поддержку его внучке, которая живет в США.

Происшествия Мужчина умер на избирательном участке в селе Курганской области 90-летний мужчина умер на избирательном участке в деревне Луговая Целинного района Курганской области до приезда скорой помощи.