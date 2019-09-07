Политика

Радио ЗенитРадио ЗенитВ России наступил день тишины перед выборами

В России наступил день тишины перед выборами. С полуночи в каждом регионе, где пройдет голосование, запрещаются любая предвыборная агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок и политическая реклама.
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В Хакасии начался Единый день голосования

Республиканская Телевизионная Сетьвчера в 21:00

В России наступил день тишины перед выборами 8 сентября

ТАСС06 сентября в 17:02

«День тишины» наступил в Псковской области

Псковское агентство информациивчера в 05:22

В России наступил «день тишины»

Российская газета06 сентября в 18:00

Роскомнадзор предупреждает о запрете на агитацию в «день тишины» и в день выборов

Интерфакс - Россия06 сентября в 07:20

Кандидатам и СМИ напомнили о «дне тишины» 7 сентября

РЕН ТВ06 сентября в 10:13

В преддверии выборов, которые пройдут в целом ряде регионов страны, сегодня наступил так называемый «день тишины»

Эхо Москвы06 сентября в 16:58
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Вместо Албании на арене «Стад Де Франс» прозвучал гимн Андорры, но диктор по стадиону почему-то принёс извинения Армении.
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Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.
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К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%

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Политика

Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха

Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
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Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
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Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
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Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети

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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что команда ставит цель занять первое место в группе B. В матче с Сербией хавбек записал на свой счёт гол и голевую передачу.
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С 8 утра в Петербурге начали работу все избирательные участки. В городе проходят не только губернаторские, но и муниципальные выборы.
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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

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