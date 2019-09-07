Политика
Радио ЗенитВ России наступил день тишины перед выборами
В России наступил день тишины перед выборами. С полуночи в каждом регионе, где пройдет голосование, запрещаются любая предвыборная агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок и политическая реклама.
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Роскомнадзор предупреждает о запрете на агитацию в «день тишины» и в день выборов
Интерфакс - Россия06 сентября в 07:20
В преддверии выборов, которые пройдут в целом ряде регионов страны, сегодня наступил так называемый «день тишины»
Эхо Москвы06 сентября в 16:58
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:31, Вашингтон
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
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Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
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Хабиб объяснил, почему снова выпрыгнул из клетки после боя
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RT на русском вчера в 22:04
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Lenta.ru вчера в 08:30
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News.ru вчера в 08:33
Происшествия
В Купчино наблюдатели отправились в погоню за бюллетенями
Более 30 минут наблюдатели преследовали автомобиль, побывав в промзонах и на заправках.
Росбалт 04:03
Политика
К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%
Явка на электронное голосование на выборах Мосгордумы к 10.00 достигла почти 40 процентов.
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Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Армия и оружие
В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник
Арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) с территории провинции Амран в Йемене, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.
РИА Новости вчера в 16:49
Здоровье
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Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
Два человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Невада
Два человека погибли и трое пострадали в авиакатастрофе в штате Невада в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.
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Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
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Общество
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Порядка пятисот тысяч жителей трёх канадских провинций остались без электроснабжения из-за урагана «Дориан», передаёт CTV.
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Андрей Бочаров с рабочей поездкой находится в Камышинском районе
Крестьянская жизнь 04:03
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
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Футбол
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва заявил, что команда ставит цель занять первое место в группе B. В матче с Сербией хавбек записал на свой счёт гол и голевую передачу.
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Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой
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Происшествия
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Музыка
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Bimru.ru вчера в 14:06
Общество
В Японии отменили более 20 авиарейсов из-за тайфуна «Факсай»
РИА Новости 01:47
Происшествия
Мужчина умер на избирательном участке в селе Курганской области
90-летний мужчина умер на избирательном участке в деревне Луговая Целинного района Курганской области до приезда скорой помощи.
ТАСС 03:48
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
С 8 утра в Петербурге начали работу все избирательные участки. В городе проходят не только губернаторские, но и муниципальные выборы.
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Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Вести.Ru 03:38