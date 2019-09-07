Политика

Радио ЗенитРадио ЗенитВ России наступил день тишины перед выборами

В России наступил день тишины перед выборами. С полуночи в каждом регионе, где пройдет голосование, запрещаются любая предвыборная агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок и политическая реклама.
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«День тишины» наступил в Псковской области

Псковское агентство информациивчера в 05:22

В России наступил день тишины перед выборами 8 сентября

ТАСС06 сентября в 17:02

В России наступил «день тишины»

Российская газета06 сентября в 18:00

Роскомнадзор предупреждает о запрете на агитацию в «день тишины» и в день выборов

Интерфакс - Россия06 сентября в 07:20

В субботу в Хакасии объявят День тишины

Республиканская Телевизионная Сеть06 сентября в 00:04

Кандидатам и СМИ напомнили о «дне тишины» 7 сентября

РЕН ТВ06 сентября в 10:13

В преддверии выборов, которые пройдут в целом ряде регионов страны, сегодня наступил так называемый «день тишины»

Эхо Москвы06 сентября в 16:58
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Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
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Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

Газета.Ru вчера в 20:13
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Blink-182 представили 6 сентября 2019 года новый сингл "I Really Wish I Hated You".
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В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
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Принято считать, что если поехать от Праги в сторону юга, то безошибочно определишь момент, когда попадаешь в Южную Чехию.
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Политика

Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
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В Татарстане проходят выборы в Госсовет РТ

Kazanfirst.ru 00:25
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Общество

В Москве достроили самую большую школу в России

Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости вчера в 05:28
Футбол

Сербия — Португалия 2:4

Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
RT на русском вчера в 16:40
Общество

Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы

Российская газета вчера в 06:40
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия

«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве

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Бен Аскрен: «Хабиб — зверь»

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Бывший солист группы "Челси" Роман Архипов женился на Алисе Огородниковой, дочери миллионера Леонида Огородникова, основателя сети "Каро фильм".
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Единый день голосования проходит в России

В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс вчера в 17:05
Футбол

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В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Названы лечебные свойства водки

Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
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Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье

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Мужчины-гейши, боги, цапли и кабуки. Какие секреты хранят кимоно

В экспозиции — антикварные кимоно, росписи на которых отсылают к традициям уличного японского театра кабуки.
РИА Новости 01:00
Политика

Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал беспокойство по поводу экономической ситуации в стране в преддверии выборов в 2020 году.
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Газета.Ru вчера в 21:53
Музыка

Свердловский театр открыл гастроли в Крыму

Свердловский театр музыкальной комедии открыл в субботу гастроли в Крыму мюзиклом об императрице Екатерине II, при которой был основан Севастополь.
ТАСС вчера в 16:24
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В Абхазии стартует второй тур президентских выборов

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Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети

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В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга".
Российская газета вчера в 12:48
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Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
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Кокорина и Мамаева освобождают по УДО

С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру 06 сентября в 05:30
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