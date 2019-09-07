Политика
ТАССВ России наступил день тишины перед выборами 8 сентября
День тишины наступает в каждом регионе, где проходят выборы, в полночь по местному времени, когда начинается суббота 7 сентября. За сутки до начала дня голосования запрещена любая агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио.
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Роскомнадзор предупреждает о запрете на агитацию в «день тишины» и в день выборов
Интерфакс - Россиявчера в 07:20
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В Москве задержан координатор движения «Голос» Владимир Егоров
В «Голосе» не сомневаются, «что задержание связано с активностью Владимира Егорова в борьбе за честные выборы», — говорится на сайте.
Эхо Москвы 18:05
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
Известия 05 сентября в 05:13
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия 19:33
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игра всего за четыре месяца, об этом пишет «360ТВ» со ссылкой на Reuters в Twitter.
Невские Новости 12:39
Здоровье
Врач опроверг существование таблеток от ожирения
Один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс заявил, что на данный момент в мире не существует таблеток и диет, которые могли бы вылечить ожирение.
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Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной
Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.
Коммерсантъ 14:15
Экономика
В Пакистане значительно расширили налоговую базу
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Федеральное бюро доходов представило премьер-министру Имрану Хану доклад, согласно которому за первый год у власти правительству партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») удалось значительно увеличить налоговую базу.
REGNUM 13:04
Фигурное катание
Медведева упала во время своей новой короткой программы
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева с падением откатала свою новую короткую программу.
Sport24.ru 11:35
Политика
В Бурятии открылись избирательные участки
В Улан-Удэ в 8 часов утра стартовали выборы мэра и 30 депутатов городского совета. Всего в городе работает 174 избирательных участка.
Байкал-Daily 20:05
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК 17:59
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru 20:51
Политика
В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона
Рамблер вчера в 14:31
Авто
Что нужно знать об использовании ПТС в цифровом формате?
Многие, кто еще не сталкивался с этой инновацией, задаются вопросом, как выглядит электронный вариант паспорта транспортного средства, где его получить и как применять на практике.
Car.ru 13:11
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Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
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Самолет специального летного отряда «Россия» прибыл в Киев
Сегодня самолет специального летного отряда "Россия" приземлился в киевском аэропорту "Борисполь", передает РИА Новости со ссылкой на данные сайта Flightradar.
ИА Новороссия 05:45
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Журналист выразил уверенность, что Польша должна стремиться к нормализации отношений с Россией, поскольку столкновение со столь крупной державой не приведет ее ни к чему хорошему.
РЕН ТВ 22:10
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В Хорватии отреагировали на инцидент на границе с Сербией
Премьер Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на инцидент, который произошел на границе с Сербией.
РЕН ТВ 21:51
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Общество
24 тыс. жителей Приморья остались без электричества из-за циклона
По данным пресс-службы энергетиков, без электричества остались около 24 тыс. человек. В крае ведутся аварийно-восстановительные работы.
Интерфакс 19:12
Авто
УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня 08:59
Политика
Лукашенко потребовал от России «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.
Московский Комсомолец вчера в 07:51
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Шоу-бизнес
Юлия Барановская оделась в свадебное платье из цветов
Телеведущая Юлия Барановская стала участницей цветочного фестиваля.
Bimru.ru 15:41
Шоу-бизнес
Вдова солиста группы Linkin Park выходит замуж
Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Талинда сообщила, что снова собирается выйти замуж.
News.ru 16:42