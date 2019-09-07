День тишины наступает в каждом регионе, где проходят выборы, в полночь по местному времени, когда начинается суббота 7 сентября. За сутки до начала дня голосования запрещена любая агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио.

В России наступил день тишины перед выборами 8 сентября

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