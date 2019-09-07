В России наступил день тишины перед выборами. С полуночи в каждом регионе, где пройдет голосование, запрещаются любая предвыборная агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок и политическая реклама.

В России наступил день тишины перед выборами

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