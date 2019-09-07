Политика
Радио ЗенитВ России наступил день тишины перед выборами
В России наступил день тишины перед выборами. С полуночи в каждом регионе, где пройдет голосование, запрещаются любая предвыборная агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок и политическая реклама.
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Роскомнадзор предупреждает о запрете на агитацию в «день тишины» и в день выборов
Интерфакс - Россия06 сентября в 07:20
В преддверии выборов, которые пройдут в целом ряде регионов страны, сегодня наступил так называемый «день тишины»
Эхо Москвы06 сентября в 16:58
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:56, Вашингтон
Политика
На Украине назвали имена переданных России заключённых
Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины, опубликовал список 13 из 35 переданных России заключённых.
RT на русском 01:34
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru вчера в 04:34
Политика
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия
В ходе беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек
Коммерсантъ 02:24
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Единоборства
Президент UFC опубликовал видео ночного Дагестана после победы Хабиба
Матч ТВ вчера в 21:04
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Единоборства
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который накануне в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
РЕН ТВ 01:31
Политика
Объявлена «явка» на электронные выборы Мосгордумы
За первые полчаса выборов в Мосгордуму в электронном плебисците приняли участие уже 10 процентов избирателей.
Российская газета 02:16
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика
В Курганской области открылись избирательные участки
Коммерсантъ Челябинск вчера в 23:04
Игры
Девятилетняя девочка из Нигерии создала 30 компьютерных игр
Навыки программиста, Базил приобрела в компьютерном лагере. На 30 полноценных игр, девочке понадобилось всего 4 месяца.
ГЛАС.RU вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Юлия Барановская оделась в свадебное платье из цветов
Телеведущая Юлия Барановская стала участницей цветочного фестиваля.
Bimru.ru вчера в 15:41
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
В Санкт-Петербурге начались выборы губернатора города, сообщает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.
МИР 24 01:26
Политика
Украина отказалась освободить россиянина Гаджиева в рамках обмена
Россиянин Руслан Гаджиев исключен из перечня заключенных, которыми должны обменяться Россия и Украина в ближайшее время.
URA.Ru вчера в 05:15
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Происшествия
Пожар в бассейне Училища олимпийского резерва в Москве потушен
Пожар в здании бассейна Училища олимпийского резерва на западе Москвы полностью потушен.
ТАСС 02:12
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Футбол
Ферлан Менди: «Нужно прибавлять»
Защитник «Реала» Ферлан Менди считает, что ему нужно прибавлять.
Спорт-Экспресс 00:41
Театры
Владимир Путин поздравил Великолукский театр со 100-летием
КП - Псков вчера в 10:36
Происшествия
Два человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Невада
Два человека погибли и трое пострадали в авиакатастрофе в штате Невада в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.
Газета.Ru 02:49
Политика
В НАТО положительно оценили обмен пленными между Россией и Украиной
Руководство НАТО дало положительную оценку факту обмена военнопленными между Украиной и Россией, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте альянса.
REGNUM 01:59
Авто
Составлен ТОП-5 наиболее распространённых проблем с автомобилем
В большинстве случаев индикатор сигнализирует о залитом в бак топливе низкого качества, но есть вероятность и более серьёзных проблем.
Актуальные Новости 02:30
Происшествия
Британец лишился водительских прав после смертельного ДТП из-за паука
Интерфакс вчера в 04:34
Здоровье
Половое просвещение: сила, спасающая жизни (Project Syndicate, США) (Project Syndicate)
Недостаток достоверной информации увеличивает риск инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), в том числе ВИЧ, и подростковой беременности, которая может не только стоить жизни матери, ребенку или обоим, но и приводит к тому, что люди живут в бедности из поколения в поколение.
ИноСМИ 02:53
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным
В ведомстве отметили, что на стадии планирования беременности и при отсутствии данных о вакцинации необходимо сделать прививку от краснухи, кори и паротита.
ТАСС вчера в 04:03