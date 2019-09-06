Политика
МИР 24В России наступил день тишины перед выборами 8 сентября
В России наступил день тишины, сообщает «МИР 24». В воскресенье, 8 сентября, пройдет единый день голосования. Накануне дня выборов запрещается какая-либо предвыборная агитация.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Политика
В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Газета.Ru вчера в 16:18
Политика
Явка в сёлах Забайкалья уже превысила 57%
Жители наиболее отдаленных и труднодоступных сёл и поселений Забайкалья голосовали досрочно.
Байкал24 вчера в 23:37
Политика
Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал беспокойство по поводу экономической ситуации в стране в преддверии выборов в 2020 году.
Известия вчера в 23:09
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс вчера в 17:05
Музыка
Игорь Крутой признался, что плохо танцует
Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
Телепрограмма вчера в 03:35
Происшествия
На Сахалине загорелось здание с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Единоборства
Макгрегор попросил устроить ему бой с Нурмагомедовым в Москве
"Устройте мой реванш в Москве", - написал ирландец после боя Нурмагомедова с американцем Дастином Порье, победу в котором одержал российский боец.
Московский Комсомолец вчера в 23:16
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Политика
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru вчера в 19:55
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
Голландия требует от России выдачи Владимира Цемаха в рамках дела о сбитом «Боинге»
Цемах только что прибыл в Россию из Украины вместе с другими обмененными лицами, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик: Европа".
ИА REX вчера в 07:00
Гаджеты
Смартфоны на новом процессоре Huawei смогут определять сердечные аномалии через камеру
Стоит отметить, что первыми серийными моделями на Kirin 990, скорее всего, станут смартфоны Mate 30.
Ferra вчера в 10:17
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Политика
Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Газета.Ru вчера в 19:36
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Технологии
Сотрудники Microsoft посмеялись над провалами компании в мюзикле
Сотрудники Microsoft сняли мини-мюзикл, в котором рассказали об успехах компании и посмеялись над неудачами.
Политическая Экспертиза вчера в 21:33
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ вчера в 10:35
Происшествия
Британец лишился водительских прав после смертельного ДТП из-за паука
Интерфакс вчера в 04:34
Авто
УАЗ продемонстрировал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151
Ульяновский автозавод показал необычный концепт внедорожника УАЗ-3151.
РЕН ТВ вчера в 23:04
Политика
Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными
Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru вчера в 07:23
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 06 сентября в 14:00
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Вдова солиста Linkin Park выходит замуж
Вдова скончавшегося два года назад солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона заявила, что вновь выходит замуж, пишет TMZ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 20:53
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru вчера в 19:13
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18