В России наступил день тишины, сообщает «МИР 24». В воскресенье, 8 сентября, пройдет единый день голосования. Накануне дня выборов запрещается какая-либо предвыборная агитация.

В России наступил день тишины перед выборами 8 сентября

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