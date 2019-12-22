Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России научились продавать алкоголь в интернете

Несмотря на активность Роскомнадзора, который блокирует сайты с дистанционной продажей спиртного, торговцы научились продавать алкоголь в интернете. В текущем году Group-IB оценила оборот «теневого» рынка в 2,5 миллиарда рублей, что на 19 процентов больше, чем год назад.
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с чего всё началось
Оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 года составил порядка 2,5 млрд руб., увеличившись на 19% с прошлого года, говорится в исследовании
 компании Group-IB.
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