с чего всё началось

Несмотря на активность Роскомнадзора, который блокирует сайты с дистанционной продажей спиртного, торговцы научились продавать алкоголь в интернете. В текущем году Group-IB оценила оборот «теневого» рынка в 2,5 миллиарда рублей, что на 19 процентов больше, чем год назад.

В России научились продавать алкоголь в интернете

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