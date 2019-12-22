Общество
Lenta.ruВ России научились продавать алкоголь в интернете
Несмотря на активность Роскомнадзора, который блокирует сайты с дистанционной продажей спиртного, торговцы научились продавать алкоголь в интернете. В текущем году Group-IB оценила оборот «теневого» рынка в 2,5 миллиарда рублей, что на 19 процентов больше, чем год назад.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 года составил порядка 2,5 млрд руб., увеличившись на 19% с прошлого года, говорится в исследовании компании Group-IB.Коммерсантъ05:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты сообщили о росте объёма нелегальной интернет-торговли алкоголем в России
Rambler News Service04:00
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Общество
Британский посол назвал Россию увлекательной, энергичной и теплой
Британский посол в Москве Лори Бристоу описал Россию в трех словах: энергичная, увлекательная и теплая.
Экономика
Силуанов сообщил, что доля ЦБ в Сбербанке будет выкупаться за счет ФНБ
В правительстве непублично обсуждается вопрос выкупа доли Центробанка с Сбербанке за счет использования средств фонда национального благосостояния (ФНБ).
Фигурное катание
Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию
Наука
Изучено влияние вибрации лопастей вертолетов на объекты природы
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Общество
МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете
МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Происшествия
Врача ГКБ №24 отказались судить за подмену анализов Васильева
Врача ГКБ №24 отказались судить за подмену анализов Васильева Ленинский районный суд отменил постановление следователей о возбуждении уголовного дела.
Авто
Chery Tiggo 8 появится в России в 2020 году
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
Хоккей
Ларионов: «Не хочется ставить канадцев выше, чем наш русский хоккей»
Не хочется быть вторым номером и ставить канадцев выше, чем наш русский хоккей.
Политика
В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил
Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Политика
В Крыму назвали абсурдом штрафы Украины за полеты на полуостров
Заместитель спикера Госсовета Крыма Владимир Бобков назвал штрафные санкции Украины к российским авиакомпаниям, осуществляющим полет на полуостров, абсурдом.
Общество
Дольщики ЖК «Окский берег» просят достроить их дома
Большинство дольщиков «Окского берега» выступает против решения Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства не достраивать их дома.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия
Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб
Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
Футбол
Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС
Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Политика
Украина упростила получение гражданства для воевавших в Донбассе
Правительство страны позволило иностранцам, воевавшим в Донбассе за Киев, получать вид на жительство на Украине, а это является первым шагом для получения гражданства страны.
Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Хоккей
Игорь Макаров покинул «Авангард» и стал хоккеистом «Сибири»
Форвард Игорь Макаров, ранее в нынешнем сезоне КХЛ выступавший за омский "Авангард", стал игроком "Сибири", сообщает официальный Twitter новосибирского клуба.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала последнее сообщение от Галины Волчек
26 декабря стало известно о смерти 86-летней актрисы и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.