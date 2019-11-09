Наука

КоммерсантъКоммерсантъВ России научились за минуту определять поддельное вино

В России создан прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, сообщает «РИА Новости». Его разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).
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с чего всё началось

Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.
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Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино

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Телеканал 360°вчера в 21:08

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Life.ruвчера в 20:11

В России научились за минуту определять поддельное вино

Известиявчера в 23:45
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Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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