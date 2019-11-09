Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.

с чего всё началось

В России создан прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, сообщает «РИА Новости». Его разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).

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