Наука

КоммерсантъКоммерсантъВ России научились за минуту определять поддельное вино

В России создан прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, сообщает «РИА Новости». Его разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).
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с чего всё началось

Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.
РИА Новостивчера в 19:25

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Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино

РИА Новостивчера в 19:25

Лабораторию для проверки оборудования по выявлению ГМО-продуктов построят в России

ПРАЙМ07 ноября в 19:15

Российские ученые научились выявлять поддельное вино за минуту

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В России научились за минуту определять поддельное вино

Коммерсантъвчера в 20:19

В России научились за минуту определять поддельное вино

Известиявчера в 23:45

Российские ученые научились за минуту определять поддельное вино

Российская газета00:45

В России научились за минуту определять поддельное вино

Lenta.ru00:47
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РИА Новости вчера в 10:10
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Инфляция в Китае в октябре достигла максимума с января 2012 года

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Коммерсантъ 01:24
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В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

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Lenta.ru вчера в 15:05
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Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что не видит преград для заключения нового контракта с "Газпромом".
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В Британии установили личности 39 погибших в грузовике мигрантов

Полиция установила имена всех 39 мигрантов из Вьетнама, погибших в грузовике в британском Эссексе.
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
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Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

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Как подчеркнул господин Беглов, завод японского автоконцерна является дебютным автомобильным предприятием в Петербурге, ставшим активнейшим инвестором в городе.
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