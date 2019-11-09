Наука
КоммерсантъВ России научились за минуту определять поддельное вино
В России создан прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, сообщает «РИА Новости». Его разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).
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с чего всё началось
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.РИА Новостивчера в 19:25
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Лабораторию для проверки оборудования по выявлению ГМО-продуктов построят в России
ПРАЙМ07 ноября в 19:15
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