Общество

Газета.RuГазета.RuВ России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

Суд признал организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб. О каком именно материале издания идет речь, не уточняется.
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с чего всё началось

В России впервые назначен административный штраф по статье о фейковых новостях

Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях.
ТАСС04:47

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В России вынесли первый штраф за фейковые новости

РИА Новости06:27

В России впервые назначен административный штраф по статье о фейковых новостях

ТАСС04:47

ИД «Момент истины» получил первый в России штраф за фейковые новости

Известия05:38

В России впервые оштрафовали по статье о фейковых новостях

RT на русском05:37

В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях

Ведомости05:23

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

Газета.Ru05:02

СМИ сообщили о первом в России штрафе за фейковые новости

РБК06:25
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Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы

Известия 05:34
Происшествия

Из галереи Сан-Франциско украдена гравюра Сальвадора Дали

Российская газета вчера в 21:30
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия

В Индии нашли похороненного заживо младенца

В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань.
Lenta.ru вчера в 23:04
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Политика

Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 вчера в 11:02
Авто

Проводку Lada Vesta на возможный дефект проверит АвтоВАЗ

Возможная деталь с изъяном имеет индекс 8450033749, в документе сказано, что установка данной запчасти производилась в период с 31 авгусат по 10 октября 2019 года, на 6212 автомобилей Lada Vesta.
ГЛАС.RU 03:18
Футбол

Инфантино посетит матч сборных КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне

Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Северной и Южной Кореи посетит глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 02:55
Политика

В Госдуму внесут проект о частичной отмене моратория на смертную казнь

В Госдуму планируют внести законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для террористов и педофилов, заявил депутат Сергей Миронов.
Москва 24 05:47
Культура

Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров

ИнфоСМИ вчера в 13:41
Общество

Москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления

Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы и Московской области о резких скачках атмосферного давления, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:16
Политика

Русский борщ признали орудием российской пропаганды

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru 05:07
Экономика

В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 07:47
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Экономика

Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России

Очень многие убеждены, например, что Болгария или Сербия — российские провинции.
Lenta.ru 11 октября в 17:01
Армия и оружие

NYT сообщила об обсуждении в США вывоза ядерного оружия из Турции

РБК вчера в 23:57
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери

Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
ТАСС 06:13
Единоборства

Команды Поветкина и Хантера договорились о бое

Российская газета 03:28
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Политика

Рейтинг Зеленского среди украинцев упал

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского среди граждан Украины упал.
РЕН ТВ вчера в 16:16
Космос

Астероид 2019 SX5 размером с пирамиду пролетел вчера мимо Земли

Еще один день и еще одна космическая скала размером с пирамиду пролетела мимо Земли.
AstroNews.ru 12 октября в 14:18
Общество

Татьяна Тотьмянина перенесла операцию на желчный пузырь в онкоцентре

Газета.Ru 06:05
Происшествия

Полиция устроила массовые обыски в региональных штабах Навального

В прошлый раз массовые обыски в региональных штабах Навального проходили 12 сентября и затронули более чем 40 городов России.
Дождь 01:14
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Lenta.ru 01:35
Шоу-бизнес

Наргиз после ухода от Фадеева примкнула к молодому композитору

Московский Комсомолец 13 октября в 11:21
Происшествия

Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, почему девушки боялись отца

Адвокаты сестер Хачатурян поделились подробностями о личности убитого Михаила Хачатуряна, сообщает RT.
Газета.Ru 06:04
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