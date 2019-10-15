Общество
Газета.RuВ России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
Суд признал организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб. О каком именно материале издания идет речь, не уточняется.
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Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях.ТАСС04:47
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