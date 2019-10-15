Общество

РБКРБКВ России назначили первый штраф за фейковые новости

Главного редактора Евгения Гнеушева оштрафовали на 60 тыс. руб. Суд признал, что издание нарушило ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Статья подразумевает ответственность за распространение фейковых новостей.
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В России вынесли первый штраф за фейковые новости

РИА Новости06:27

В России назначили первый штраф за фейковые новости

РБК06:25

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

Газета.Ru05:02

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RT на русском05:37

В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях

Ведомости05:23

ИД «Момент истины» получил первый в России штраф за фейковые новости

Известия05:38

В России впервые назначен административный штраф по статье о фейковых новостях

ТАСС04:47
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Первые следы жизни на Марсе в NASA нашли еще 40 лет назад

Первые следы, указывающие на присутствие жизни на Марсе, были обнаружены в NASA еще 40 лет назад.
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Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

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Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
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