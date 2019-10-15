Общество

РБКРБКВ России назначили первый штраф за фейковые новости

Главного редактора Евгения Гнеушева оштрафовали на 60 тыс. руб. Суд признал, что издание нарушило ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Статья подразумевает ответственность за распространение фейковых новостей.
Читать в источнике
Комментировать177
с чего всё началось

В России впервые назначен административный штраф по статье о фейковых новостях

Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях.
ТАСС04:47

Подробнее о событии

В России вынесли первый штраф за фейковые новости

РИА Новости06:27

В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях

Ведомости05:23

ИД «Момент истины» получил первый в России штраф за фейковые новости

Известия05:38

В России впервые оштрафовали по статье о фейковых новостях

RT на русском05:37

В России назначили первый штраф за фейковые новости

РБК06:25

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

Газета.Ru05:02

В России впервые назначен административный штраф по статье о фейковых новостях

ТАСС04:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:09, Вашингтон
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

ТАСС 04:28
Общество

«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник

Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.
Газета.Ru 13:49
Политика

Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Футбол

Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»

Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Говорит Москва вчера в 11:22
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Происшествия

В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Гаджеты

Google представила новые модели смартфона Pixel

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Общество

Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города.
ФАН вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева не явилась в суд

Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал 05:47
Экономика

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Происшествия

Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве

Телеканал 360° 10:45
Армия и оружие

Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

РБК вчера в 20:32
Гаджеты

Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews 04:39
Здоровье

Глава Дагестана принял участие в заседании по реализации нацпроектов

Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан 10:37
Политика

Авторы фильма о крушении МН17 на Украине попали в список «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» внес в свой черный список авторов документального фильма о катастрофе МН17 в июле 2014 года в Донбассе – Макса ван дер Верффа и Риттера Нормана.
Взгляд.ру 13:59
Футбол

Глава FIFA предложил пожизненно запрещать посещение матчей за расизм

Игра между сборными Болгарии и Англии состоялась накануне.
Говорит Москва 13:42
Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости 08:58
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

РБК 08:03
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели

Российская газета 09:00
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Известия 08:57
Культура

Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".
РИА Новости 11:32
Политика

Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
RT на русском 11:51
Политика

Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК вчера в 12:49
Политика

США хотят лишить Россию Северного морского пути

Соединенные Штаты Америки пытаются лишить Россию права на Северный морской путь, пишет сербское издание "Печат".
Sputnik Таджикистан 10:32
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская в прозрачных штанах восхитила поклонников

Резко похудевшая певица показала себя в прозрачном концертном костюме, который не скрывает ее постройневших ног.
Вечерний курьер 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное