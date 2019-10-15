Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях.

с чего всё началось

Главного редактора Евгения Гнеушева оштрафовали на 60 тыс. руб. Суд признал, что издание нарушило ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Статья подразумевает ответственность за распространение фейковых новостей.

В России назначили первый штраф за фейковые новости

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