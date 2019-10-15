Общество
РБКВ России назначили первый штраф за фейковые новости
Главного редактора Евгения Гнеушева оштрафовали на 60 тыс. руб. Суд признал, что издание нарушило ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Статья подразумевает ответственность за распространение фейковых новостей.
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с чего всё началось
Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях.ТАСС04:47
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Происшествия
В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов
Российская газета вчера в 16:37
Авто
Seat могут переименовать в Cupra
Марка Cupra, созданная компанией Seat и отведенная в отдельный суббренд, может стать новым именем всей испанской компании, сообщает Autocar.
SpeedMe вчера в 10:03
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Политика
Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета
Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
ТАСС 10:40
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд
Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал 05:47
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Игры
Разработку Divinity: Fallen Heroes заморозили на неопределенный срок
Larian Studios переключится на проект Baldur’s Gate 3, а разработчики из Logic Artists, которые также работали над Divinity: Fallen Heroes, займутся серией Expeditions.
CyberSport.ru 10:04
Здоровье
Фармокомпании предложат врачам лекарства
В сотрудничестве с фармацевтической розницей разочаровались производители лекарств.
Цензуры.Нет 03:25
Происшествия
Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве
Телеканал 360° 10:45
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru 06:36
Здоровье
Медведев дал поручения регионам по национальным проектам
Реализацию национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" в регионах обсудили на заседании президиума профильного Совета при Президенте России под руководством Дмитрия Медведева.
Крым 24 вчера в 17:01
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК 07:43
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Теннис
Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Крылатском.
Российская газета 10:48
Общество
В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы
Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы школы №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Коммерсантъ 08:16
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия
Студент керченского университета подрался с преподавателем
Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 вчера в 06:54
Кино
Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 09:14
Политика
Опубликован «план Даллеса» против Навального
Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».
Столица С 08:58
Экономика
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Очень многие убеждены, например, что Болгария или Сербия — российские провинции.
Lenta.ru 11 октября в 17:01
Футбол
УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула
Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Матч ТВ 08:31
Общество
В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
Фонтанка.Ру 08:15
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Ведомости вчера в 05:57
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36