Общество

РБКРБКВ России назначили первый штраф за фейковые новости

Главного редактора Евгения Гнеушева оштрафовали на 60 тыс. руб. Суд признал, что издание нарушило ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Статья подразумевает ответственность за распространение фейковых новостей.
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с чего всё началось

В России впервые назначен административный штраф по статье о фейковых новостях

Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях.
ТАСС04:47

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В России вынесли первый штраф за фейковые новости

РИА Новости06:27

В России назначили первый штраф за фейковые новости

РБК06:25

В России впервые оштрафовали по статье о фейковых новостях

RT на русском05:37

ИД «Момент истины» получил первый в России штраф за фейковые новости

Известия05:38

В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях

Ведомости05:23

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

Газета.Ru05:02

В России впервые назначен административный штраф по статье о фейковых новостях

ТАСС04:47
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Происшествия

В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов

Российская газета вчера в 16:37
Авто

Seat могут переименовать в Cupra

Марка Cupra, созданная компанией Seat и отведенная в отдельный суббренд, может стать новым именем всей испанской компании, сообщает Autocar.
SpeedMe вчера в 10:03
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Политика

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
ТАСС 10:40
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева не явилась в суд

Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал 05:47
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим

Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Игры

Разработку Divinity: Fallen Heroes заморозили на неопределенный срок

Larian Studios переключится на проект Baldur’s Gate 3, а разработчики из Logic Artists, которые также работали над Divinity: Fallen Heroes, займутся серией Expeditions.
CyberSport.ru 10:04
Здоровье

Фармокомпании предложат врачам лекарства

В сотрудничестве с фармацевтической розницей разочаровались производители лекарств.
Цензуры.Нет 03:25
Происшествия

Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве

Телеканал 360° 10:45
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Здоровье

Медведев дал поручения регионам по национальным проектам

Реализацию национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" в регионах обсудили на заседании президиума профильного Совета при Президенте России под руководством Дмитрия Медведева.
Крым 24 вчера в 17:01
Происшествия

На Кубани вынесен приговор по делу об убийстве многодетной матери

RT на русском 09:58
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК 07:43
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Общество

DJ Smash пошел на мировую с избившим его экс-депутатом

Газета.Ru 04:33
Теннис

Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Крылатском.
Российская газета 10:48
Общество

В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы

Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы школы №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Коммерсантъ 08:16
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия

Студент керченского университета подрался с преподавателем

Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Космос

Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 вчера в 06:54
Кино

Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»

Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 09:14
Политика

Опубликован «план Даллеса» против Навального

Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».
Столица С 08:58
Экономика

Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России

Очень многие убеждены, например, что Болгария или Сербия — российские провинции.
Lenta.ru 11 октября в 17:01
Футбол

УЕФА рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула

Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
Матч ТВ 08:31
Общество

В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Культура

Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ

Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
Фонтанка.Ру 08:15
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Ведомости вчера в 05:57
Происшествия

В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
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