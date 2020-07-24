Общество
СаминвесторИндекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%
Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.
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с чего всё началось
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.Ведомостивчера в 18:17
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Сбербанк оценил долю рассчитывающих на господдержку россиян
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РБК 09:45
Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Общество
Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса
Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса, сообщает пресс-служба кабмина.
Москва 24 09:54
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Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Общество
Дегтярев обвинил иностранцев в организации митингов в Хабаровском крае
Дегтярев сказал журналисту Би-би-си, что иностранцы прилетели в Хабаровск, чтобы «раскачивать ситуацию».
RuNews24.ru 03:23
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Футбол
«Зенит» оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про Федуна
Петербургский "Зенит" оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про владельца футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонида Федуна на полуфинальном матче Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 10:28
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов прокомментировал информацию о дебоше, который якобы он устроил на борту самолета.
РИА Новости 08:25
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболели более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека другому, даже если между ними не 1,5–2 метра, а все восемь.
РБК 11:50
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Политика
Саркози считает Путина человеком, который всегда держит слово
Бывший президент Франции Николя Саркози, возглавлявший республику в 2007-2012 годах, считает российского лидера Владимира Путина человеком, последовательно приверженному своему слову.
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Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
Согласно словам Кардашьян, Канье страдает биполярным расстройством личности.
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Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
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Политика
Милонов предложил вернуть в паспорта россиян отметку о национальности
Гражданам России могут предложить добровольно отмечать свою национальность в паспорте.
Народные новости 02:38
Политика
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Россия рассматривает призыв госсекретаря Майка Помпео создать коалицию против Китая как попытку "вбить клин" между Москвой и Пекином, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:19
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
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СКР просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова
Москва, 23 июля 2020, 15:45 — REGNUM Следственный комитет России просит вновь арестовать бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, который был освобожден из-под домашнего ареста по делу о коррупции и совращении несовершеннолетней.
REGNUM вчера в 08:45
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили израильский беспилотник в провинции Кунейтра
Сирийские системы ПВО сбили израильский разведывательный беспилотник в небе над Голанскими высотами в провинции Кунейтра.
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Футбол
Круговой вернулся в «Зенит». Срок аренды в «Уфе» истек
Защитник Данил Круговой по истечении срока аренды с «Уфой» возвращается в «Зенит», сообщает сайт уфимцев.
Спорт-Экспресс 11:40
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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Москвич призвал россиян преклонить колени перед мигрантами
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Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета 11:52
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Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения.
Известия 00:19
Армия и оружие
Россия заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня
Россия занимает треть мирового рынка реактивных систем залпового огня, заявил гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Взгляд.ру 07:55
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Опубликован список любимых фильмов Кристофера Нолана
Афиша Daily вчера в 14:33
Армия и оружие
Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США
Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США.
Piter.tv 03:13