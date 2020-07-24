Общество
ВедомостиВ России назревает потребительский кризис
Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%. Но особенность этого года – в стремительности падения: показатель рухнул всего за один квартал.
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с чего всё началось
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.Ведомостивчера в 18:17
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Шоу-бизнес
Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой
Территория новостей 03:13
Экономика
В России может появиться пенсионный налоговый вычет
Саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ предложили ввести отдельный налоговый вычет c лимитом для исчисления в 400 тыс. руб. Соответствующее письмо они направили Центробанку, сообщают "Известия".
Газета.Ru 02:09
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Путешествия
Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны
Газета.Ru 22 июля в 12:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с 28-летней моделью
Прославленный британский актер, звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон сделал предложение модели Сьюки Уотерхаус.
Пятый канал 01:36
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com вчера в 04:10
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
РИА Новости вчера в 21:36
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса
Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак песней поздравила Константина Богомолова с юбилеем
Ксения Собчак в разделе сторис своего аккаунта в Instagram опубликовала трогательный видеоролик, записанный на заднем сиденье люксового авто в честь юбилея мужа — режиссера Константина Богомолова.
Пятый канал вчера в 17:55
Здоровье
Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни
Ученые назвали орган, от которого зависит продолжительность жизни человека. Им оказалось не сердце, и даже не головной или спинной мозг.
SMINEWS в Иванове вчера в 16:39
Путешествия
Туристы назвали лучшую европейскую страну для отдыха
Вечерняя Москва вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 вчера в 01:30
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
По словам, возлюбленной певца, Канье страдает биполярным расстройством личности.
Evo-rus.com вчера в 09:56
Путешествия
Аксенов оценил в 1 млн число туристов в Крыму после открытия сезона
С начала июля Крым принял 1 млн отдыхающих, загрузка отелей на Южном берегу составила 95%.
РБК 04:16
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
Космос
Ученые NASA предупредили о трех мчащихся к Земле астероидах
К Земле приближаются сразу три потенциально опасных астероида.
TV BRICS вчера в 03:19
Здоровье
Долгосрочные последствия коронавируса для организма перечислены
Заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой в беседе с RT рассказал, что переболевшие новым коронавирусом, в большинстве своем, сталкиваются с проблемами со здоровьем и после выздоровления.
Сайт интересных новостей 04:05
Армия и оружие
Страх перед РФ привел войска НАТО к ряду военных происшествий
Подготовка к противостоянию с Россией активно ведется странами Североатлантического альянса, пишет ФАН.
Что происходит 03:35
Технологии
Томичи смогут дистанционно следить за здоровьем через сервис МегаФона
"МегаФон" запускает новый цифровой сервис на базе платформы интернета вещей, который позволяет врачам проводить мониторинг состояния здоровья пациентов через диагностические приборы, подключенные к интернету; первым стало доступно решение для мониторинга пациентов с гипертонией, сообщает в четверг пресс-служба компании.
РИА Томск вчера в 23:00
Здоровье
Россиян из групп риска начнут прививать от коронавируса в августе
Мурашко рассказал, что российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в начале августа. Сразу начнут прививать группы риска.
Невские Новости вчера в 13:14
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 20 кг
Емельяненко оказался весом 117,1 кг, а Исмаилов показал на весах 94,6 кг. Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдёт 24 июля в Сочи.
МК-Спорт вчера в 05:15
Кино
На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре
RuNews24.ru 22 июля в 05:06
Общество
В Крыму за сутки выявили 18 носителей коронавируса
Симферополь, 24 июля 2020, 10:22 — REGNUM 18 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом 24 июля написал на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 03:22
Религия
Патриарх Кирилл лишил схимонаха Сергия сана священника
Решение епархиального суда было вынесено 3 июля. Патриарх постановил извергнуть Сергия из сана.
REGNUM 04:04
Общество
Финляндия возвращает ограничения на поездки в ряд стран
Власти Финляндии приняли решение ввести ограничения для поездок в Австрию, Словению и Швейцарию из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией.
News.ru вчера в 09:44