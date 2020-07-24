Общество
ВедомостиВ России назревает потребительский кризис
Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%. Но особенность этого года – в стремительности падения: показатель рухнул всего за один квартал.
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с чего всё началось
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.Ведомостивчера в 18:17
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Российская газета вчера в 00:25
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Советский спорт 02:06
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Газета.Ru 03:35
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
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Футбол
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«Локомотив» подшутил над «Спартаком» в Твиттере. При этом красно-белые первыми попытались насмехнуться над коллегами.
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Основной целью объединения конструкторских бюро Миля и Камова в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ) является перебалансировка мощностей и повышение качества конструкторской документации, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.
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Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей.
ToDay News Ufa вчера в 05:05
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Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
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Общество
Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт
В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.
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Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
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Совфед назначил Кротова судьей Верховного суда РФ
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REGNUM 03:30
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Член Совфеда Александров находится в тяжелом состоянии в больнице
«Наш коллега Алексей Александров в тяжелом состоянии в больнице», — заявила Нарусова.
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Патриарх утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
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