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ВедомостиВ России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.
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с чего всё началось
Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%. Для сравнения: в Дании и Швеции он снизился лишь до отметки минус 2% и минус 5% соответственно.Ведомостивчера в 18:17
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Россияне хуже других европейцев поверили в скорое восстановление экономики
Новые Известия22 июля в 06:04
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Мишустин пообещал сохранить деньги ФНБ. Ждать ли снижения рубля?
Значит, можно предположить, что нас будет ждать снижение рубля, чтобы сохранить обещанную планку в 8 трлн.
BFM.ru вчера в 14:21
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
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«Словно бабушка»: звезду «Универа» Валентину Рубцову высмеяли за фото без макияжа
Люблю ❤ Публикация от Валентина Рубцова (@ yalav) 18 Июл 2020 в 3:11 PDT При этом обе постарались выглядеть максимально естественно, поскольку были без макияжа.
Киноафиша России вчера в 07:19
Общество
Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ вчера в 14:32
Футбол
Футболка Ещенко была продана на аукционе за 230 тысяч рублей
Футболка, которая стала причиной отстранения Андрея Ещенко на три игры в рамках Кубка России, ушла с аукциона за двести тридцать тысяч рублей.
CT news вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая резко высказалась о Ксении Собчак
Татьяна Никитична с сарказмом высказалась относительно профессионализма Собчак: «В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта».
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Здоровье
Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:05
Политика
Дегтярев: к митингам в защиту Фургала причастны иностранцы
В организации митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала причастны иностранные граждане.
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Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео
Коммерсантъ 00:52
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 22 июля в 07:36
Происшествия
Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу
Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
ТАСС вчера в 09:39
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ вчера в 05:22
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Общество
Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше
Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия вчера в 08:29
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд
Ранее сообщалось, что с идеей расширить чемпионат России выступили «Крылья Советов» и «Оренбург», которые вылетели в ФНЛ по итогам прошедшего сезона.
Metaratings вчера в 07:17
Происшествия
В лесу под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ребенка
В лесу Омской области обнаружены тела женщины и девочки подростка, убитых более года назад, сообщает 24 июля «РИА Новости» со ссылкой на региональное Следственное управление СК Рф.
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Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июля в 10:49
Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru вчера в 12:43
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 22 июля в 06:23
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Народного банка»
Банк России своим приказом от 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Народный банк» (г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.
BFM.ru 02:24
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 22 июля в 08:00
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
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РИА Новости вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Канье Уэст заявил, что два года хочет развестись с Ким Кардашьян
Рэп-исполнитель, а ныне кандидат в президенты Соединенных штатов Америки Канье Уэст сообщил, что его уже второй год посещают мысли о разводе со своей избранницей.
CT news 22 июля в 06:02