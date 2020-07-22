Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%. Для сравнения: в Дании и Швеции он снизился лишь до отметки минус 2% и минус 5% соответственно.

с чего всё началось

Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.

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