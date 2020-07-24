Общество
ВедомостиВ России назревает потребительский кризис
Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%. Но особенность этого года – в стремительности падения: показатель рухнул всего за один квартал.
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с чего всё началось
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.Ведомостивчера в 18:17
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Общество
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
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Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
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«Роснефть» открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти
Интерфакс вчера в 08:11
Экономика
Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб на кешбэк за покупку туров по России.
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Происшествия
В Алтайском крае поезд раздавил пожарный автомобиль, есть погибший
Грузовой поезд врезался в пожарный автомобиль, который ехал на вызов. По информации ГИБДД, один человек в результате аварии скончался.
Алтапресс 05:57
Политика
Кремль опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
К протестам в Хабаровске присоединились псевдооппозиционеры и специальные дебоширы, которые прилетели туда для раскачивания ситуации, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:19
Футбол
«Локомотив» напомнил «Спартаку» об 1:18 в Лиге чемпионов
Пресс-служба «Локомотива» ответила «Спартаку» в твиттере, напомнив о лигочемпионских показателях команды Олега Романцева в сезоне-2002/03.
Metaratings 06:51
Наука
Предки американских крокодилов пересекли Атлантический океан вплавь
Специалисты Барселонского автономного университета выяснили, что предшественники современных крокодилов появились в Америке из Африканского континента.
Live24 06:01
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Происшествия
Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках
Znak.com 05:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
РБК вчера в 15:47
Общество
Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске
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РИА Новости 05:05
Хоккей
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
CT news 04:56
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Футбол
Ганчаренко высказался о возможном трансфере Гайча в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко сказал, что о приобретении футболиста аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча он сможет объявить только тогда, когда трансфер состоится.
РИА Новости 22 июля в 14:58
Общество
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости 06:07
Политика
В Кремле считают, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения включают в себя исчерпывающие формулировки, которые не нуждаются в расшифровке, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:58
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заявила в сети о разделе имущества с Гариком Харламовым
Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram заявила подписчикам о разделе имущества с Гариком Харламовым.
Пятый канал вчера в 17:22
Авто
Haval представил в Китае новый кроссовер DaGou
Внешность новинки оформлена в стиле ретро, он не похож на современные модели линейки Haval. В основу кроссовера легла новая платформа.
Evo-rus.com 06:03
Общество
В Чикаго из городского парка убрали памятник Колумбу
Власти Чикаго убрали из городского парка памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, который ранее стал причиной протестов в городе, пишет портал Chicago-Sun Times.
МИР 24 06:47
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
ЦИК планирует эксперимент по электронному голосованию в двух регионах
ЦИК предполагает проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию в сентябре в двух регионах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 06:05
Гаджеты
Производители электроники уходят из Китая: Apple начала производство iPhone 11 в Индии
По словам авторитетного издания The Economic Times, компания Apple наладила производство смартфонов iPhone 11 на заводе Foxconn в Индии.
3DNews 06:04
Армия и оружие
На военных учениях в США танк М1А2 выстрелил по Abrams
Из-за действий наводчика пострадал американский военный. На военных учениях в США один танк выстрелил по другому.
Piter.tv 01:44