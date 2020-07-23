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Ведомости
Ведомости

В России назревает потребительский кризис

Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%. Но особенность этого года – в стремительности падения: показатель рухнул всего за один квартал.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

В России назревает потребительский кризис

Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.
Ведомости18:17
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Эксперты назвали самую пострадавшую от коронавируса категорию россиян

Комсомольская правда06:29
Давыдов.Индекс

Россия вошла в пятерку стран Европы с худшими потребительскими настроениями

Давыдов.Индекс06:04
ТАСС

В ВШЭ рассказали о рекордном ухудшении потребительских настроений россиян во II квартале

ТАСС04:12
Lenta.ru

В России назрел очередной кризис

Lenta.ru04:54
РБК

Эксперты назвали наиболее пострадавшую от коронакризиса категорию россиян

РБК01:26
Коммерсантъ

Россия вошла в пятерку стран Европы с худшими потребительскими настроениями

Коммерсантъ00:23
Ведомости

В России назревает потребительский кризис

Ведомости18:17
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Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Напомним, ЕЭК собирается ввести запрет на использование подержанных автозапчастей на машины, включая элементы тормозных систем, подушки и ремни безопасности, глушители, а также рулевые рейки.
Новые автомобиливчера в 13:23
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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости22 июля в 05:56
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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Минюст Украины начал продажу сертификатов для аренды камеры в СИЗО

Киев, 24 июля 2020, 13:57 — REGNUM На сайте министерства юстиции Украины появилась возможность купить подарочный сертификат, с помощью которого можно оплатить пребывание в платной камере в одном из украинских следственных изоляторов (СИЗО).
REGNUM06:57
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости08:34
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