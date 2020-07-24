Общество
ВедомостиВ России назревает потребительский кризис
Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%. Но особенность этого года – в стремительности падения: показатель рухнул всего за один квартал.
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с чего всё началось
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.Ведомостивчера в 18:17
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Экономика
Приостановить индексацию зарплат чиновников предлагает Минфин РФ
Отмечается, что сокращения затронут индексацию зарплат чиновников, реформу оплаты труда федеральных госслужащих.
Городской ревизор 21 июля в 07:15
Политика
Песков отверг инициативу Помпео об участии РФ в альянсе против Китая
Песков прокомментировал слова Помпео, отметив, что РФ никогда не "дружит" против каких-либо стран независимо от цели объединений.
Экономика сегодня 05:50
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
Общество
Дегтярев решил покинуть Хабаровск на время митингов
Назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен в ближайшие дни покинуть Хабаровск, чтобы осмотреть регион.
Московский Комсомолец 02:28
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Общество
Названы регионы России, где чаще всего рождаются двойняшки
Лидером по данному показателю стала Москва, где было зафиксировано 1833 родов с двойней.
Ридус 05:17
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Общество
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
Интерфакс 06:34
Кино
Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
НТВ вчера в 20:47
Политика
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало уехал из страны в Россию
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, который собирался участвовать в президентских выборах, уехал из страны в Россию.
Телеканал RTVI 06:40
Игры
Halo Infinite получит локальный кооператив со сплитскрином
В Halo Infinite можно будет сыграть в кооперативе, а также в режиме сплитскрина.
CyberSport.ru 00:12
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске отсудила у Шепелева 7 млн рублей
Семья Жанны Фриске, погибшей о рака головного мозга, взыскала с Дмитрия Шепелева 7 млн рублей.
Mockva.ru вчера в 19:48
Футбол
«Барселона» хочет продать 12 игроков
Вчера испанское спортивное издание Sport выставило оценки игрокам сине-гранатовых по итогам нынешнего сезона Примеры.
ODDS.ru 05:28
Происшествия
Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках
Znak.com 05:00
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Хоккей
НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
Самый ценный хоккеист уходящего сезона будет выбран из числа нападающих, играющих за команды «Нью-Йорка», «Эдмонтона» и «Колорадо».
CT news вчера в 11:44
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru 22 июля в 07:19
Политика
Грызлов оценил согласование прекращения огня между Киевом, ДНР и ЛНР
Российская Федерация удовлетворена согласованием прекращения огня между Киевом, Донецком и Луганском.
Вечерняя Москва 22 июля в 14:54
Футбол
Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа
Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 01:12
Общество
Первый с 1934 года намаз начался в Айя-Софии
Первый с 1934 года пятничный намаз начался в соборе Святой Софии, статус которой в июле был изменен с музея на мечеть.
ТАСС 06:52
Общество
Шеф-повара в Ульяновске задержали за пикет с меню
В Ульяновске полиция задержала шеф-повара местного ресторана, который вышел к зданию облправительства с буклетом меню своего заведения.
Московский Комсомолец 04:49
Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Американский сенат одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год. 2021 финансовый год начнется 1 октября текущего 2020 года.
ПРАЙМ 02:16