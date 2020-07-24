Общество

ВедомостиВедомостиВ России назревает потребительский кризис

Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%. Но особенность этого года – в стремительности падения: показатель рухнул всего за один квартал.
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с чего всё началось

В России назревает потребительский кризис

Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%.
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В ВШЭ рассказали о рекордном ухудшении потребительских настроений россиян во II квартале

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Россия вошла в пятерку стран Европы с худшими потребительскими настроениями

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РБК01:26

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Коммерсантъ00:23

В России назревает потребительский кризис

Ведомостивчера в 18:17
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Приостановить индексацию зарплат чиновников предлагает Минфин РФ

Отмечается, что сокращения затронут индексацию зарплат чиновников, реформу оплаты труда федеральных госслужащих.
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Песков прокомментировал слова Помпео, отметив, что РФ никогда не "дружит" против каких-либо стран независимо от цели объединений.
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В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»

В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
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Финансы

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Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак

В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
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Общество

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Общество

Дегтярев решил покинуть Хабаровск на время митингов

Назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен в ближайшие дни покинуть Хабаровск, чтобы осмотреть регион.
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Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
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Общество

Названы регионы России, где чаще всего рождаются двойняшки

Лидером по данному показателю стала Москва, где было зафиксировано 1833 родов с двойней.
Ридус 05:17
Происшествия

Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
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Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
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Кино

Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов

НТВ вчера в 20:47
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Политика

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Игры

Halo Infinite получит локальный кооператив со сплитскрином

В Halo Infinite можно будет сыграть в кооперативе, а также в режиме сплитскрина.
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Единоборства

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг

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REGNUM вчера в 07:23
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
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Политика

Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
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Семья Жанны Фриске отсудила у Шепелева 7 млн рублей

Семья Жанны Фриске, погибшей о рака головного мозга, взыскала с Дмитрия Шепелева 7 млн рублей.
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Футбол

«Барселона» хочет продать 12 игроков

Вчера испанское спортивное издание Sport выставило оценки игрокам сине-гранатовых по итогам нынешнего сезона Примеры.
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В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая

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Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках

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Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

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Хоккей

НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона

Самый ценный хоккеист уходящего сезона будет выбран из числа нападающих, играющих за команды «Нью-Йорка», «Эдмонтона» и «Колорадо».
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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
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Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
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Политика

Грызлов оценил согласование прекращения огня между Киевом, ДНР и ЛНР

Российская Федерация удовлетворена согласованием прекращения огня между Киевом, Донецком и Луганском.
Вечерняя Москва 22 июля в 14:54
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Футбол

Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа

Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество

Первый с 1934 года намаз начался в Айя-Софии

Первый с 1934 года пятничный намаз начался в соборе Святой Софии, статус которой в июле был изменен с музея на мечеть.
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Шеф-повара в Ульяновске задержали за пикет с меню

В Ульяновске полиция задержала шеф-повара местного ресторана, который вышел к зданию облправительства с буклетом меню своего заведения.
Московский Комсомолец 04:49
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Политика

Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

Американский сенат одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год. 2021 финансовый год начнется 1 октября текущего 2020 года.
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