Общество
Lenta.ruВ России назвали число запретивших смартфоны на уроках школ
Васильева назвала число школ, которые выполнили рекомендации министерства, Роспотребнадзора и Рособрнадзора «убрать мобильные телефоны из учебного процесса» — 10628. В Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области ограничения ввели во всех школах.
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с чего всё началось
Ольга Васильева: Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса.Российская газетавчера в 23:00
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Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках
Российская газетавчера в 23:00
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