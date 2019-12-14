Ольга Васильева: Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса.

с чего всё началось

Васильева назвала число школ, которые выполнили рекомендации министерства, Роспотребнадзора и Рособрнадзора «убрать мобильные телефоны из учебного процесса» — 10628. В Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области ограничения ввели во всех школах.

В России назвали число запретивших смартфоны на уроках школ

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