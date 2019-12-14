Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России назвали число запретивших смартфоны на уроках школ

Васильева назвала число школ, которые выполнили рекомендации министерства, Роспотребнадзора и Рособрнадзора «убрать мобильные телефоны из учебного процесса» — 10628. В Северной Осетии, Ингушетии и Белгородской области ограничения ввели во всех школах.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках

Ольга Васильева: Впервые в этом году сразу три ведомства - Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения рекомендовали убрать мобильные телефоны из учебного процесса.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Более 10 тыс. российских школ запретили мобильные телефоны на уроках

REGNUM00:32

Васильева сообщила о запрете телефонов на уроках в четверти школ России

РБК02:11

Четверть российских школ ограничили использование детьми телефонов

РИА Новости01:30

Министр просвещения рассказала, сколько уральских школ отказались от смартфонов на уроках

URA.Ru00:55

Около четверти школ в России запретили мобильные телефоны в классах

Коммерсантъ02:25

Около четверти российских школ запретили мобильные телефоны в классах

ТАССвчера в 23:53

Ольга Васильева: Четверть российских школ отказались от мобильников на уроках

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра.
Мослента 03:17
Космос

Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
РИА Новости 11 декабря в 11:41
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
RT на русском вчера в 14:48
Политика

Новым премьером Британии стал старый премьер

Голоса еще не подсчитаны до конца, но уже ясно, что новым премьером окажется старый — Джонсон, ранее занимавший пост премьер-министра, на этот раз значительно упрочил позиции своих сторонников.
Lenta.ru вчера в 07:58
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Армия и оружие

Афганские солдаты расстреляли 25 сослуживцев и бежали к талибам

В провинции Газни в Афганистане в ночь на субботу несколько солдат расстреляли своих сослуживцев и ушли к талибам ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация), сообщили местные СМИ со ссылкой на главу уезда Карабаг.
Интерфакс 02:48
Армия и оружие

КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ

В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК.
Интерфакс 02:16
Музыка

«Обе две» показали «Гостиницу» с порочными и загадочными постояльцами

ИА InterMedia вчера в 11:30
Наука

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

РБК вчера в 23:55
Общество

Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя

Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:41
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Вестник вчера в 05:40
Космос

NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса

На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
Что происходит вчера в 07:14
Политика

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, обратившись к Соединенным Штатам заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства.
HotGeo вчера в 14:05
Политика

Турция и Россия обсуждают новые поставки С-400

Страна Советов on-line 02:30
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Общество

Пять американцев выдворены из России по решению рязанского суда

10 декабря 2019 г. Советским районным судом Рязани рассмотрены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении пяти граждан США, сотрудников университета г. Буффало штата Нью-Йорк, въехавших в Российскую Федерацию по многократной туристической визе.
Рязань Вести 12 декабря в 02:54
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
РИА Новости вчера в 16:03
Спорт

Автобус с олимпийским чемпионом въехал в мост

Одна женщина находится в критическом состоянии. Автобус разбился в четверг, 12 декабря. Он въехал в железнодорожный мост.
Lenta.ru 02:20
Наука

Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде

Калифорнийские ученые установили место самой глубокой точки суши - каньон, скрытый массивом ледника Денмана в восточной части Антарктиды.
Комсомольская правда вчера в 06:16
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Музыка

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
Общество

Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews 11 декабря в 10:09
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Военное обозрение 01:30
Армия и оружие

Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Известия 03:11
Единоборства

В UFC официально подтвердили бой Нурмагомедова с Фергюсоном

iReactor 02:43
Общество

В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в стране по итогам 2019 года станет самой высокой за 11 лет.
RT на русском вчера в 04:32
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
Авто

Представлен новый Mercedes-Benz GLA

Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
CarsGuru.net 12 декабря в 06:31
Экономика

Глава УФНС Роман Иванов: «Бизнес не бежит из Волгоградской области»

Бизнес без стресса О самочувствии местного бизнеса Романа Иванова спрашивал каждый журналист – главный налоговик Волгоградской области развеял слухи о якобы бегстве предпринимателей с налогового учета в регионе.
Волгоградская правда вчера в 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное