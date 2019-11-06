Общество

REGNUMREGNUMВ России назвали новый способ кражи данных клиентов банков

В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
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с чего всё началось

Двойка за киберграмотность: мошенники освоили новый способ воровства данных из банков

О появлении нового способа корпоративного фишинга заявили в «Лаборатории Касперского»: сотруднику банка или любой другой организации присылают «приглашение» на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Кибермошенники нашли новый способ кражи данных клиентов банка

РЕН ТВвчера в 23:42

«Лаборатория Касперского» сообщила о новом способе кражи данных из банков

РБКвчера в 21:15

Стали известны новые жертвы кибермошенников

Lenta.ruвчера в 19:10

Кибермошенники нашли новый способ кражи данных клиентов банков

URA.Ruвчера в 19:59

Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков

RT на русскомвчера в 19:24

Эксперты рассказали о новом способе кражи данных клиентов банков

РИА Новостивчера в 20:38

В «Лаборатории Касперского» описали новый способ кражи данных из банков

Известиявчера в 16:49
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Шоу-бизнес

Нюша поздравила дочь с первым днем рождения

Woman.ru 01:41
Происшествия

В Адыгее нашли тело школьницы, пропавшей накануне последнего звонка

REGNUM 01:22
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 14:59
Происшествия

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Футбол

Тренер «Валенсии» рассказал о травме Черышева

Главный тренер испанской «Валенсии» Альберт Селадес рассказал о повреждении российского полузащитника команды Дениса Черышева, которое он получил в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лиллем» (4:1).
RT на русском 02:01
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость

РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету

Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, к которым отнесли и распространение запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств, участвующих в подготовке документа.
Интерфакс вчера в 23:49
Кино

Ксения Собчак поцеловала в губы Филиппа Янковского

Знаменитость на съемочной площадке поцеловала в губы Филиппа Янковского, причем съемки этой сцены длились 12 часов.
Дни24 04 ноября в 11:25
Политика

Демократы опубликовали показания посла США в ЕС по импичменту

Представители Демпартии США в палате представителей опубликовали показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда, которые он давал в Конгрессе по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа.
REGNUM вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Шоу-бизнес

После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов избавился от дачи

Соседи по даче запомнили Анастасию как милого человека с безупречным поведением: она всегда улыбалась, и никогда не хамила, об этом сообщает teleprogramma.pro После расставания с ней Жигунов поспешил избавиться от всего, что хоть как-то напоминает об экс-возлюбленной.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:53
Космос

Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной

РИА Новости 00:00
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика

Участок Nord Stream 2 в Дании могут построить за 5 недель

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер уточнил, что протяженность участка составит 147 километров, а работы могут быть выполнены за 5 недель.
Вести.Ru 03 ноября в 05:38
Здоровье

Мясников назвал черствым человеком санитарку из больницы Миасса

Телеведущий и популярный врач Александр Мясников назвал санитарку из больницы Миасса черствым человеком.
Телепрограмма вчера в 21:30
Общество

Жителей Нижнего Тагила предупреждают о снегопадах и гололёде

АН Между строк 01:40
Интернет

Facebook начал тестировать верификацию пользователей с помощью видео

Социальная сеть Facebook начала тестировать новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами, сообщила в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.
Ведомости вчера в 14:32
Кино

«Убираем фэнтези»: создатели «Ведьмака» сделали шоу больше похожим на ужасы

Предстоящий сериал «Ведьмак» от компании Netflix будет больше похож на ужасы, чем на фэнтези. Об этом 6 ноября сообщил портал Games Radar.
REGNUM 01:37
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Происшествия

Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда

Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Происшествия

Отец устроившего бойню солдата рассказал о психическом состоянии сына

Lenta.ru 01:30
Происшествия

Под Курском пять человек погибли в ДТП с грузовиком

В Курской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате погибли пять человек, сообщили РБК в региональном управлении МВД.
РБК 01:14
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС вчера в 03:30
Политика

«Для Омской области Казахстан имеет ключевое значение»: Бурков

Казахстан на сегодняшний день имеет ключевое значение для Омской области.
REGNUM 00:33
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Армия и оружие

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Происшествия

Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем

РБК 00:38
Общество

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Здоровье

Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера

Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online вчера в 07:00
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