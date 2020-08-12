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РИА Новости
РИА Новости

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.В источнике
С чего всё началось
Известия

Удар ниже офиса: Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений

Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

РИА Новости22:25
РБК

СМИ назвали отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников

РБК22:21
Lenta.ru

Названы сферы с наивысшим риском увольнений

Lenta.ru21:31
ТАСС

«Известия»: Минтруд назвал сферы с наибольшей угрозой увольнения

ТАСС21:12
РЕН ТВ

Минтруд назвал отрасли с наивысшим риском увольнения работников

РЕН ТВ18:17
URA.Ru

Названы сферы с наивысшим риском увольнений

URA.Ru17:48
Известия

Названы отрасли с максимальным риском увольнений

Известия17:45

Камчатка, Сахалин, Хабаровск и Забайкалье не выполнили поручение Путина

Петропавловск-Камчатский, 12 августа 2020, 11:49 — REGNUM Четыре региона Дальнего Востока попали в список 27 субъектов, которые не справились с переходом школ на бесплатное горячее питание для учеников младших классов.
Камчатка, Сахалин, Хабаровск и Забайкалье не выполнили поручение Путина
REGNUM04:49

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков в более чем $200 тысяч

Минские власти оценили материальный ущерб от столкновений демонстрантов с полицией на фоне президентских выборов в стране в 500 тыс. белорусских рублей (около $203 тыс.), пишет БелТА со ссылкой на слова начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимира Лебедя.
Газета.Ru05:56
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.
Discover24вчера в 04:28
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