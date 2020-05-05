– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.

с чего всё началось

В России назвали ожидаемую стоимость нефти: в 2020 году средняя цена на нефть будет 30 долларов за баррель. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости». Так министр ответил на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.

В России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году

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