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Lenta.ruLenta.ruВ России назвали ожидаемую стоимость нефти в 2020 году

В России назвали ожидаемую стоимость нефти: в 2020 году средняя цена на нефть будет 30 долларов за баррель. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости». Так министр ответил на вопрос о базовом прогнозе цены на нефть.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
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Минфин прогнозирует среднюю цену нефти в $30 за баррель

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Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»

В сети появился тизер мини-сериала по одноименному фантастическому роману Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта».
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У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане, у берегов островного государства Самоа.
ТАСС 19:52
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Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
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Футбол

Министр иностранных дел Великобритании: возвращение футбола поднимет дух нации

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что правительство разрабатывает план по возобновлению спортивных мероприятий в стране, так как, по его мнению, это поднимет дух нации в условиях пандемии коронавируса.
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Тайваньская модель Corolla, которая имеет приставку GR Sport отличается от тайской даже по внешним данным: у нее вместо накладок полностью измененный передний бампер с широким воздухозаборником.
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МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
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Происшествия

Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни

Областная Рязанская Газета вчера в 09:57
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия вчера в 08:38
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Первый канал покажет военную драму о битве на Курской дуге

6 мая на Первом канале стартует сериал «Крепкая броня» о битве на Курской дуге.
Inc-news.ru 16:10
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Финансы

Минфин планирует пересмотреть цену отсечения в бюджетном правиле

Минфин РФ видит необходимость в пересмотре цены отсечения в бюджетном правиле, в нынешней ситуации она слишком высока, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
РИА Новости 18:48
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Тони Фергюсон сравнил Хабиба с Гэтжи

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Гэтжи отказался бы от боя с Хабибом, если бы ему предложили провести поединок через 10 дней.
ГЛАС.RU 06:34
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Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Общество

Введены новые СНИПы для дачников: двигаем туалеты

Поводом может стать хотя бы то, что один сосед под носом у другого устраивает выгребную яму или туалет.
Московский Комсомолец 13:10
Общество

В США число заразившихся коронавирусом превысило 1,2 млн человек

Более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом было выявлено в США, следует из данных, представленных университетом Джонса Хопкинса 5 мая.
ИА Красная Весна 19:06
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

Восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о восьми задержанных, сообщает РИА Новости.
Российская газета 00:04
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Общество

В Приморье от коронавируса скончались два пациента

В Приморье ещё два пациента скончались от коронавируса.
Владивосток-Новости 18:34
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Lenta.ru 19:34
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Врач «Сельты» назвал Россию не опасной страной по коронавирусу

Врач «Сельты» Гарсия Кота спокойно относится к возвращению в расположение клуба российского форварда Федора Смолова.
Спорт-Экспресс 17:13
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
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Общество

Силуанов прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина.
Lenta.ru 18:21
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Финансы

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
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Marca: ФИФА разрешит проводить пять замен при возобновлении сезона

ФИФА разрешит производить пять замен по ходу матча во время возобновления сезона, сообщает Marca.
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Для Мамаева сейчас есть только один тренер. И это Карпин

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сказал, что для него сейчас есть только один тренер — Валерий Карпин, работающий с его нынешней командой.
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Надежда Бабкина впервые дала интервью после тяжелой болезни

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Киеву надоела медреформа: в «Голосе» анонсировали ее отмену

Депутат Верховной Рады «Голоса» Александра Устинова анонсировала смерть украинской медицинской реформы.
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Общество

Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток

В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
Известия 13:03
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Общество

В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, до этого еще далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 09:46
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Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
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