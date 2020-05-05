с чего всё началось

Минфин России ожидает среднюю стоимость нефти в 2020 году на уровне $30 долларов за баррель. Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» отметил, что Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в $10.

Минфин прогнозирует среднюю цену нефти в $30 за баррель

Финансы Силуанов назвал условие раздачи «вертолетных денег» в России Министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на критику предпринимателей, посчитавших предпринятые правительством на фоне коронавирусной пандемии меры недостаточными, заявил, что, если бы рубль был мировой резервной валютой, Россия могла бы пойти на раздачу «вертолетных денег». 33

Общество Ученый, напугавший британцев коронавирусом, грубо нарушал самоизоляцию Профессор Имперского Колледжа Нил Фергюсон, встречаясь с любовницей, публично призывал британцев соблюдать режим самоизоляции, 5 мая сообщает Daily Mail.

Политика Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС. 1,8K

Авто Покупка автомобиля после отмены режима самоизоляции станет невыгодной Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок. 244

Здоровье Объяснена низкая смертность в России от коронавируса Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф. 452

Общество В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга. 68

Авто Седан Toyota Corolla Altis GR Sport: не только декор Тайваньская модель Corolla, которая имеет приставку GR Sport отличается от тайской даже по внешним данным: у нее вместо накладок полностью измененный передний бампер с широким воздухозаборником.

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Футбол «Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».

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Политика Зеленский обновил состав делегации на переговорах по Донбассу Киев, 5 мая 2020, 15:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации, представляющей Киев на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. 2

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Финансы Силуанов рассказал о налоговом стимуле для активности предпринимателей «Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента, на сколько реалистично снизить налоги для поддержки экономики.