Энергетика
КоммерсантъМинфин прогнозирует среднюю цену нефти в $30 за баррель
Минфин России ожидает среднюю стоимость нефти в 2020 году на уровне $30 долларов за баррель. Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» отметил, что Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в $10.
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Комментарии
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Финансы
Силуанов назвал условие раздачи «вертолетных денег» в России
Министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на критику предпринимателей, посчитавших предпринятые правительством на фоне коронавирусной пандемии меры недостаточными, заявил, что, если бы рубль был мировой резервной валютой, Россия могла бы пойти на раздачу «вертолетных денег».
Телеканал 360° 18:13
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
Ученый, напугавший британцев коронавирусом, грубо нарушал самоизоляцию
Профессор Имперского Колледжа Нил Фергюсон, встречаясь с любовницей, публично призывал британцев соблюдать режим самоизоляции, 5 мая сообщает Daily Mail.
ИА Красная Весна 15:58
Политика
Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью
Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
Авто
Покупка автомобиля после отмены режима самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня вчера в 02:23
Общество
Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
RT на русском 06:58
Экономика
Ресторатор посетовал, что государство оставило бизнес без помощи
Крупному бизнесу не была оказана какая-либо помощь со стороны государства.
URA.Ru 17:12
Здоровье
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса
Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $31 за баррель
Цена нефти марки Brent увеличилась до $31,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
РЕН ТВ 15:27
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Кино
Первый канал покажет военную драму о битве на Курской дуге
6 мая на Первом канале стартует сериал «Крепкая броня» о битве на Курской дуге.
Inc-news.ru 16:10
Общество
Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний
Кавказский узел вчера в 19:28
Общество
Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой
Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
Авто
Седан Toyota Corolla Altis GR Sport: не только декор
Тайваньская модель Corolla, которая имеет приставку GR Sport отличается от тайской даже по внешним данным: у нее вместо накладок полностью измененный передний бампер с широким воздухозаборником.
32CARS.ru 14:29
Футбол
«Барселона» потеряла минимум 120 млн евро из-за пандемии коронавируса
Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер считает, что каталонский клуб потерял от 120 до 140 млн евро из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке соревнований в Примере и Лиге чемпионов.
ProstoProSport 15:21
Хоккей
«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 07:17
Футбол
«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам
Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru 16:32
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер в больнице
Член президиума РАН Евгений Микрин скончался в московском госпитале Коммунарка. На момент смерти мужчине было 64 года.
NewInform 03:25
Политика
Мадуро заявил о попытке покушения на него
Политическая Экспертиза вчера в 13:32
Общество
Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом
Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Авто
Стремительный разгон 1750-сильной SSC Tuatara выложили в Сеть
Компания SSC North America из США работала над своим концептом Tuatara почти десять лет и её труды не пропали даром.
Car.ru 03:07
Политика
Зеленский обновил состав делегации на переговорах по Донбассу
Киев, 5 мая 2020, 15:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации, представляющей Киев на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.
REGNUM 08:59
Энергетика
«А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ
Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов.
Коммерсантъ 11:03
Финансы
Силуанов рассказал о налоговом стимуле для активности предпринимателей
«Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента, на сколько реалистично снизить налоги для поддержки экономики.
Известия 18:14
Экономика
«Алроса» приостановит добычу алмазов на двух месторождениях
«Алроса» с 15 мая приостановит горные работы на двух объектах Айхальского горно-обогатительного комбината – руднике «Айхал» и карьере «Заря», сообщает компания.
Ведомости 06:29