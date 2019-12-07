Политика
ИзвестияВ России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Читать в источнике
Оценить669
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика
В Минске митингуют против углубления интеграции России и Белоруссии
Белорусская националистическая оппозиция проводит сегодня, 7 декабря, в Минске акцию протеста против объединения Белоруссии с Российской Федерацией.
Общество
Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову
Фигурное катание
Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при
Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.
Политика
Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold провалился
Транспорт
Движение на серой ветке московского метро восстановлено
Сегодня прерывалось движение от станции «Чеховская» до «Отрадного».
Армия и оружие
В Арктике состоялись первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
В прошлом месяце военно-космическими силами Российской Федерации были проведены первые тестовые пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Политика
Зеленский назвал условия амнистии ополченцев в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос продления закона об особом статусе Донбасса будет решаться после возвращения из Парижа, где 9 декабря пройдет съезд "нормандской четверки".
Политика
Жириновский объявил россиян людьми второго сорта для Запада
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в своем Twitter-аккаунте, что страны Запада считают россиян людьми второго сорта.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Футбол
Молодежка ЦСКА победила «Краснодар» после 0:2 в первом тайме
К 26-й минуте ЦСКА проигрывал с результатом 0:2, но во втором тайме Наяир Тикнизян сделал дубль и восстановил паритет, а за семь минут до конца Константин Марадишвили принес гостям три очка.
Футбол
В «Оренбурге» опровергли информацию о том, что Кирьяков возглавит команду
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев опроверг информацию о том, что Сергей Кирьяков сменит Владимира Федотова на посту главного тренера команды.
Общество
Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%
Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Общество
В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города
Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Финансы
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Десять триллионов или больше С 2008 года корпоративный долг США вырос на 52% — до десяти триллионов долларов, это 47% ВВП страны.
Общество
56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке
Шоу-бизнес
36-летняя певица МакSим выходит замуж
Сегодня же стало известно, что Марина действительно выходит замуж.
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Кино
Умер актер из легендарного сериала «Друзья»
Стало известно о смерти одного из актеров одноименной картины — Рона Либмана.
Происшествия
Экс-футболист сборной России Смертин объяснил ситуацию с ДТП
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета
На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
Происшествия
Полиция возбудила дело после драки со стрельбой в московском кафе
Полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой в кафе на Таганской улице в Москве.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.