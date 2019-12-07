Политика
ИзвестияВ России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
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Общество
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В России авторынок в ноябре снизился на 6,4%
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В результате за две недели корью заболели сразу шесть человек. В городе объявили подчищающую иммунизацию.
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Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончался звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
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Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
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Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
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Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
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Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
Общество
Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ
Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
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Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве
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Макс Покровский высказался о деградации российской нации
Макс Покровский высказался о деградации российской нации. Музыкант считает, что для её возрождения необходимо 100 лет.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Футбол
Тедеско назвал предстоящий матч с «Ростовом» интересным и сложным
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова».
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Некоторые клетки организма помогают ВИЧ-1 попасть в иммунные клетки
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Армия и оружие
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Украинский комплекс «Нептун» наземного базирования оснащается противокорабельными ракетами, которые, как утверждается, способны поражать и топить корабли вплоть до крейсерского класса.
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Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
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Ученые впервые создали химер, скрестив свиней с обезьянами
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Армия и оружие
Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения.