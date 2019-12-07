Политика

РБКРБКВ Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»

Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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