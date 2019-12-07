Политика
РБКВ Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»
Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Здоровье
Низкий гемоглобин связали с раком и язвой желудка
Чаще всего пониженный гемоглобин говорит о наличии полипа, язвы желудка, эрозии или же о развитии рака кишечника или желудка.
Политика
Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам
Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины».
Политика
«Газпром» назвал условия для транзита газа через Украину с 2020 года
«Газпром» ожидает от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Общество
В Москве сел самолет с четырьмя российскими детьми из Сирии
Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Общество
Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Армия и оружие
Описан план развития ядерной «стратегической триады» США до конца века
В течение ближайшего десятилетия США будут формировать новую ядерную триаду, которая прослужит до конца XXI века.
Политика
Трамп отложил признание мексиканских наркоторговцев террористами
Признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями отложил президент США Дональд Трамп 7 декабря по просьбе президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Происшествия
На авиабазе во Флориде произошла стрельба
Футбол
Тренеру «Челси» Лэмпарду выделили на трансферы 150 млн фунтов
Руководство футбольного клуба «Челси» (Лондон) после отмены запрета на регистрацию игроков выделило главному тренеру Фрэнку Лэмпарду на трансферы 150 млн фунтов.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Общество
ВТБ ответил на ролики Навального
В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Единоборства
Александр Емельяненко прокомментировал бой против Кокляева
Напомним, Емельяненко отправил в нокаут Кокляева в первом же раунде боксерского поединка.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Происшествия
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Гаджеты
Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до трёх, сообщает пресс-служба полиции.
Общество
Германия начала расследование дела Скрипалей
Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
Авто
Geely Emgrand GT ушел с российского рынка
Компания Geely официально завершила продажи в России флагманского седана Emgrand GT.
Армия и оружие
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
Здоровье
Ученые назвали пять продуктов для долголетия и здоровья мозга
Доктор Гэри Смолл отметил, что в своей книге "2 недели до более молодого мозга" он больше фокусируется на питании, управлении стрессами, физических упражнениях и на умственных стимуляциях для сохранения здоровья мозга и потенциального сдерживания симптомов деменции.