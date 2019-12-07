Политика

ИзвестияИзвестияВ России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
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Политолог назвал цель подготовки «Марша достоинства» Чубарова на Крым

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В нацсовете при Путине ответили Чубарову на «Марш достоинства» в Крым

РИА Новости Крымвчера в 11:25

Украинский марш на Крым назвали провокацией

Lenta.ruвчера в 21:02

Джабаров: Организация «марша на Крым» — очередная провокация Украины

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В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»

РБКвчера в 19:28

В Госдуме оценили план организовать марш с Украины в Крым

RT на русскомвчера в 14:38

В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru01:46
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Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

РБК 01:52
Хоккей

«Ак Барс» одержал волевую победу в матче с «Торпедо»

Чемпионат вчера в 13:38
Экономика

Московским предприятиям компенсируют затраты на профобучение сотрудников

Московским предприятиям могут компенсировать до 95% расходов на профессиональное образование сотрудников по списку приоритетных для столицы профессий.
Известия 04:09
Политика

В Киеве сообщили о срыве переговоров по газу с Россией

Анонсированные на 5 декабря трёхсторонние переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину не состоятся.
Life.ru 05 декабря в 11:15
Футбол

Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА

Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
РИА Новости 03:20
Происшествия

Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии

Ранее 6 декабря сообщалось, что число погибших в результате стрельбы на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Пенсакола в штате Флорида возросло до четырех, среди погибших и сам стрелок.
Известия вчера в 15:14
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Политика

Матвиенко раскритиковала Минэнерго за закон об «умных» счетчиках

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала министерство энергетики за задержку реализации закона об установке «умных» счетчиков.
РБК вчера в 11:44
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась из-за семечек уральского певца

Певицу Полину Гагарину оскорбило поведение уральского певца Арсения Курчанина на шоу «Голос», в котором она выступает в жюри.
Lenta.ru 03:30
Происшествия

Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп

Известия вчера в 17:24
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
StarHit.ru 03:30
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс вчера в 21:36
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском 03:47
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в московском ТЦ

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Известия 02:52
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru вчера в 11:29
Общество

Сбербанк назвал самые популярные схемы кражи денег с карт

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Сбербанка, звонки под видом службы безопасности банка – самый популярный вид кибермошенничества.
Инфорос вчера в 03:04
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 05 декабря в 11:19
Футбол

Руководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерии

Руководитель фан-сектора московского "Спартака" Валерий Бевз (Валера Амиго) обвинил 31-летнего форварда петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в лицемерии.
Газета.Ru 03:11
Общество

В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски

«В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».
Коммерсантъ 00:16
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
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Фигурное катание

Косторная обновила рекорд в короткой программе в Финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная с новым мировым рекордом откатала короткую программу у одиночниц в Финале Гран-при в Турине, Спортсменка набрала 85,45 балла.
Московский Комсомолец вчера в 14:21
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Ведомости вчера в 02:31
Происшествия

Три водителя погибли в ДТП под Ковровом

Страшная авария произошла сегодня утром в Ковровском районе. ДТП случилось на 22-ом километре автодороги «Сенинские Дворики — Ковров — Шуя».
Призыв (г. Владимир) 00:55
Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
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Экономика

Час расплаты: под США задымилась долговая бомба

Десять триллионов или больше С 2008 года корпоративный долг США вырос на 52% — до десяти триллионов долларов, это 47% ВВП страны.
РИА Новости вчера в 00:00
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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Общество

В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
РИА Новости 04:03
Авто

Эксперимент с новым брендом Jetta признан удачным

Драйв вчера в 10:34
Политика

Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа.
ТАСС 01:12
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

РИА Новости 01:24
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Чубаров Рефат Абдурахманович
Украинский общественный деятель
Крымскотатарский политический и общественный деятель. Заместитель председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым в 1995-1998 годах, народный депутат Украины в 1998-2007 годах и с 2015 года.
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