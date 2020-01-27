Экономика

SpeedMeSpeedMeВ России назвали регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО

Регулятор сообщает, что в основу анализа легли показатели деятельности страховых организаций и данные соответствующего риск-профилирования субъектов РФ по степени проявления и динамике изменения неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением в сфере ОСАГО, в первую очередь с мошенническими действиями.
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Регулятор обозначил «токсичные» территории в ОСАГО

Коммерсантъвчера в 15:21

Названы регионы России с повышенными рисками мошенничества в ОСАГО

Rambler News Serviceвчера в 05:30

ОСАГО с подвохом

Российская газетавчера в 11:51

Банк России назвал регионы с самым высоким риском мошенничества с ОСАГО

РБКвчера в 11:18

Мошенничество искажает статистику в ОСАГО

Ведомостивчера в 07:32

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Известиявчера в 12:34

ЦБ начал публиковать данные регионального мониторинга рисков мошенничества в ОСАГО

Банки.рувчера в 03:54
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Шоу-бизнес

«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

РБК вчера в 20:17
Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
REGNUM 03:11
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости вчера в 08:16
Здоровье

В Госдуме предложили регулировать оборот всех курительных устройств

Поправки ко второму чтению законопроекта уже внесены в Госдуму.
Mockva.ru 02:59
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Политика

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

Это первый случай, когда российская внешняя разведка рассекретила имена сразу нескольких своих выдающихся сотрудников-нелегалов.
РИА Новости 03:05
Общество

Король Бельгии признал внебрачную дочь после ДНК-теста

Бывший король Бельгии Альберт II признал себя биологическим отцом художницы Дельфины Боэль (Delphine Boël).
Lenta.ru 03:23
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru 02:04
Общество

«Ведомости»: гендиректор «Сухого» покинет пост

В четверг, 30 января, совет директоров освободит от занимаемой должности Игоря Озара, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности.
Коммерсантъ вчера в 20:38
Экономика

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

РБК вчера в 16:00
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Общество

Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета

26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Газета.Ru 26 января в 16:41
Общество

Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
РИА Новости 02:24
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Происшествия

Горевший траулер «Энигма Астралис» в Охотском море ищут 11 судов

Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток.
РИА Новости вчера в 01:25
Кино

Эмма Уотсон может появиться в новых «Пиратах Карибского моря»

Эмма Уотсон может сыграть главную роль в планируемой перезагрузке франшизы «Пираты Карибского моря».
NewInform 26 января в 22:35
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Общество

«Красное и Белое» начала проверку после сообщений об утечке данных

Компания «Красное и Белое» ведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных пользователей программы лояльности, сообщил РБК представитель сети алкомаркетов.
РБК 03:07
Происшествия

Во Внуково загорелся автобус с китайскими туристами

Газета.Ru 02:52
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк впервые прокомментировала расставание с американским актером Брэдли Купером, пишет Vogue.
Газета.Ru 00:17
Гаджеты

Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7

Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
ToDay News Ufa 26 января в 22:24
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
РИА Новости 00:42
Общество

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России

В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Российская газета 01:15
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
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