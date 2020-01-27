Экономика
SpeedMeВ России назвали регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО
Регулятор сообщает, что в основу анализа легли показатели деятельности страховых организаций и данные соответствующего риск-профилирования субъектов РФ по степени проявления и динамике изменения неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением в сфере ОСАГО, в первую очередь с мошенническими действиями.
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ЦБ начал публиковать данные регионального мониторинга рисков мошенничества в ОСАГО
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«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
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«Ведомости»: гендиректор «Сухого» покинет пост
В четверг, 30 января, совет директоров освободит от занимаемой должности Игоря Озара, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности.
Экономика
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Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
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В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем
Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Общество
Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая
Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Происшествия
Горевший траулер «Энигма Астралис» в Охотском море ищут 11 судов
Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток.
Кино
Эмма Уотсон может появиться в новых «Пиратах Карибского моря»
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Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
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Компания «Красное и Белое» ведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных пользователей программы лояльности, сообщил РБК представитель сети алкомаркетов.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером
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Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
Общество
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В последние годы в российском сельском хозяйстве произошел невероятный подъем, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.