Коронавирус
RT на русскомНазваны самые популярные среди российских абитуриентов факультеты
Большинство опрошенных школьников (20%) в этом году планируют поступить на факультет информационных технологий. На втором месте по популярности — медицинский факультет, его выбрали 12% участников опроса. Далее идут экономический (10%), юридический (9%) и механико-математический (7%) факультеты.
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Выпускники российских школ рассказали, на какой факультет они планируют поступить в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении RT) сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», который разработан совместно с издательством «Просвещение».RT на русскомвчера в 23:00
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Российские выпускники рассказали, на какие факультеты поступят в этом году
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