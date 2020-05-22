Выпускники российских школ рассказали, на какой факультет они планируют поступить в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении RT) сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart», который разработан совместно с издательством «Просвещение».

с чего всё началось

Большинство опрошенных школьников (20%) в этом году планируют поступить на факультет информационных технологий. На втором месте по популярности — медицинский факультет, его выбрали 12% участников опроса. Далее идут экономический (10%), юридический (9%) и механико-математический (7%) факультеты.

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