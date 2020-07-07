Общество

REGNUMREGNUMВ России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж. К таким выводам пришли в компании «Работа.ру», специализирующейся на подборе персонала.
Читать в источнике
Комментировать274
с чего всё началось

Определены самые высокооплачиваемые работы на удаленке

Самую большую зарплату за работу на удаленке в России получают главные бухгалтеры — до 250 тысяч рублей в месяц, говорится в отчете сервиса подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:03

Подробнее о событии

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»

РБКвчера в 22:50

«Работа.ру» назвала самые высокооплачиваемые специальности на удаленке

Коммерсантъ00:55

Названы самые высокооплачиваемые работы на удаленке

Lenta.ruвчера в 23:34

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии на «удаленке»

Газета.Ru02:32

Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удалёнке в России

RT на русскомвчера в 22:34

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые должности на удаленке

Известиявчера в 21:55

Определены самые высокооплачиваемые работы на удаленке

РИА Новостивчера в 20:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Экономика

Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников

Депутат Зинаида Самсонова затронула вопрос выпадающих доходов, которые регион недополучит в связи с ограничительными мероприятиями в условиях пандемии.
Регион 64 04:28
Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
22
Общество

Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
569
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Известия вчера в 20:14
1,8K
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
858
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
109
Религия

Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию

Областная газета вчера в 06:01
138
Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
2
Гаджеты

Goldman Sachs советует продавать акции Intel

В свежем комментарии Goldman Sachs отмечено, что Intel продолжает терять рынок клиентских и серверных процессоров.
iXBT.com 03:34
Общество

Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля

Ранее пенсионеры, которые являются опекунами и попечителями несовершеннолетних детей, относились к категории работающих, поэтому получали выплаты на детей, однако теперь несоответствие устранено.
iReactor вчера в 12:33
15
Игры

Эксклюзивные игры для Xbox Series X покажут 23 июля

Компания Microsoft запланировала на 23 июля онлайн-презентацию, в ходе которой будут объявлены первые эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X. Посмотреть мероприятие Xbox Games Showcase можно будет в прямом эфире на сайте Xbox.com, на официальных каналах в YouTube и Twitch, а также в сообществах на Facebook и Twitter.
Вести.Ru 04:58
2
Армия и оружие

Sina: Индия раскается за отказ от совместного производства Ил-276

Фото: Wikipedia Авторы китайского портала Sina предположили, что Индия «раскается» за отказ от совместного производства Ил-276 с Россией.
ВладТайм вчера в 04:58
8
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,1K
Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

Газета.Ru 04:15
20
Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
408
Киберспорт

Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2

Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
2
Шоу-бизнес

Стало известно, почему Меган Маркл обижена на королевскую семью

Как заявляют представители Меган, королевская семья не только не вступилась за жену принца Гарри, но и запретила ей и её друзьям как-либо комментировать происходящее, а значит – открыто защищать от нападок прессы.
Газета Metro 04 июля в 07:44
9
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
5
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
304
Общество

В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19

РИА Новости 05 июля в 01:40
588
Здоровье

Где выявили 135 больных коронавирусом в Самарской области за сутки

По информации оперштаба на понедельник, 6 июля, за сутки в Самарской области еще у 135 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 06:15
477
Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
2
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
4,8K
Шоу-бизнес

Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут.
Lenta.ru 04:18
21
Авто

Lexus представил седан LS 2021 модельного года

Японский бренд представил седан LS 2021 модельного года.
CarsWeek.ru 03:44
Экономика

В Краснодаре в 2020 году откроется отель Hampton by Hilton

ООО «Кеско-Краснодар» планирует сдать в эксплуатацию трехзвездочный отель Hampton by Hilton в Краснодаре в 2020 году.
РБК Краснодар 04:40
Происшествия

В Саратовской области скончался ещё один пациент с COVID-19

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 7 июля в Саратовской области носителями коронавируса числятся 7135 человек.
REGNUM 04:14
1
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова показала фотографию с родной сестрой

Юлия Проскурякова показала фотографию с родной сестрой Фото сестры Юлии Проскуряковой восхитило поклонников.
Экспресс газета 04:56
Общество

Москва и Барселона расширили сотрудничество в туристической сфере

«Меморандум с коллегами из Барселоны предусматривает сотрудничество на регулярной основе — обмен опытом и успешными практиками, а в будущем, когда позволит ситуация, и совместные мероприятия», — заявила заместитель столичного градоначальника Наталья Сергунина.
ИА Красная Весна 04:41
7
Политика

Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции

Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".
Московский Комсомолец вчера в 19:27
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное