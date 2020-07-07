Самую большую зарплату за работу на удаленке в России получают главные бухгалтеры — до 250 тысяч рублей в месяц, говорится в отчете сервиса подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

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Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж. К таким выводам пришли в компании «Работа.ру», специализирующейся на подборе персонала.

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