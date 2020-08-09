Самым малочисленным народом России являются чамалалы

Общественная служба новостей 19

В России самым малочисленным народом России пока считаются чамалалы, которые проживают на Кавказе. По данным на 2010 год их насчитывалось всего 24 человека. Новые данные появятся после Всероссийской переписи населения в 2021 году, сообщили « РИА Новости» в медиаофисе переписи.