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Коммерсантъ

Самым малочисленным народом России являются чамалалы

В России самым малочисленным народом России пока считаются чамалалы, которые проживают на Кавказе. По данным на 2010 год их насчитывалось всего 24 человека. Новые данные появятся после Всероссийской переписи населения в 2021 году, сообщили « РИА Новости» в медиаофисе переписи.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

Самым малочисленным народом России считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека, рассказали РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения.
РИА Новости20:20
Подробнее о событии
Lenta.ru

Назван самый малочисленный народ в России

Lenta.ru22:02
URA.Ru

В России назвали самый малочисленный народ

URA.Ru23:04
РБК

В России назвали самый малочисленный народ

РБК23:00
Московский Комсомолец

Самый малочисленный народ в России живет в Чечне и Дагестане

Московский Комсомолец00:13
Известия

Назван самый малочисленный народ России

Известия20:52
РЕН ТВ

Самый малочисленный народ России из 24 человек живет на Кавказе

РЕН ТВ20:29
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

РИА Новости20:20

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Известия02:00
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