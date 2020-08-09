В России назвали самый малочисленный народ
Самым малочисленным народом России являются чамалы, которые проживают в Дагестане и Чечне. Об этом «РИА Новости» рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения. Чамалы относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.В источнике
С чего всё началось
Назван самый малочисленный народ России
Первенство по малочисленности среди одноименных почти 50 народов России занимают чамалалы, их насчитывалось всего 24 человека на 2010 год, пересчитать их заново предстоит в ходе Всероссийской переписи населения в 2021 году, рассказали РИА Новости в медиаофисе переписи.
РИА Новости20:20
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