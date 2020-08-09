В России назвали самый малочисленный народ

Самым малочисленным народом России являются чамалы, которые проживают в Дагестане и Чечне. Об этом «РИА Новости» рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения. Чамалы относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.