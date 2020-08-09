Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

В России назвали самый малочисленный народ

Самым малочисленным народом России являются чамалы, которые проживают в Дагестане и Чечне. Об этом «РИА Новости» рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения. Чамалы относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

Первенство по малочисленности среди одноименных почти 50 народов России занимают чамалалы, их насчитывалось всего 24 человека на 2010 год, пересчитать их заново предстоит в ходе Всероссийской переписи населения в 2021 году, рассказали РИА Новости в медиаофисе переписи.
РИА Новости20:20
Подробнее о событии
РБК

В России назвали самый малочисленный народ

РБК23:00
Lenta.ru

Назван самый малочисленный народ в России

Lenta.ru22:02
РЕН ТВ

Самый малочисленный народ России из 24 человек живет на Кавказе

РЕН ТВ20:29
Известия

Назван самый малочисленный народ России

Известия20:52
Московский Комсомолец

Назван самый малочисленный народ России

Московский Комсомолец20:46
Life.ru

В России назвали самый малочисленный народ, который насчитывает 24 человека

Life.ru21:25
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

РИА Новости20:20

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
Lenta.ru7 августа в 05:52
1,7K

В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

В Белоруссии в субботу, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову.
Комсомольская правдавчера в 16:29
12

Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ruвчера в 19:05
10

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости19:34
1

Глицин заполимеризовался при сдвиговой нагрузке

Американские физики смоделировали сдвиговую нагрузку двенадцати молекул глицина между виртуальными алмазными наковальнями — с помощью анализа химической связи они обнаружили много тяжелых молекул и неизвестную реакцию конденсации трех молекул глицина в димер и триол, которая протекает только при сдвиговой нагрузке.
N+17 августа в 09:44

Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку

Ранее министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури разместил фотографии с места катастрофы, на которых виден разломившийся самолет с оторванной кабиной пилотов вместе с первым рядом пассажирских кресел.
РИА Новостивчера в 05:49