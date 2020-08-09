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РБК
РБК

В России назвали самый малочисленный народ

Самым малочисленным народом России являются чамалы, которые проживают в Дагестане и Чечне. Об этом «РИА Новости» рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения. Чамалы относятся к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

Первенство по малочисленности среди одноименных почти 50 народов России занимают чамалалы, их насчитывалось всего 24 человека на 2010 год, пересчитать их заново предстоит в ходе Всероссийской переписи населения в 2021 году, рассказали РИА Новости в медиаофисе переписи.
РИА Новости20:20
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Газета.Ru

Назван самый малочисленный народ России

Газета.Ru23:25
Известия

Назван самый малочисленный народ России

Известия20:52
РБК

В России назвали самый малочисленный народ

РБК23:00
Российская газета

Назван самый малочисленный народ России

Российская газета22:28
Lenta.ru

Назван самый малочисленный народ в России

Lenta.ru22:02
Московский Комсомолец

Самый малочисленный народ в России живет в Чечне и Дагестане

Московский Комсомолец00:13
РИА Новости

Назван самый малочисленный народ России

РИА Новости20:20

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